Cantor Dinho Ouro Preto lamenta morte do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, usou o Instagram para lamentar a morte do pai nesta quarta (28). Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana, também homenageou o embaixador Affonso Celso, de quem era enteado. "É com profunda tristeza que comunico o falecimento do meu pai, Affonso Celso de Ouro-Preto. Ele se foi cercado pelos seus filhos e sua mulher. Durante minha vida, o vi como o exemplo do homem que eu queria ser. Ele deixa um imenso vazio nos nossos corações e vidas.", escreveu Dinho. Dado compartilhou a postagem do colega de profissão com a seguinte mensagem: "Meu padrasto se foi, mas a maneira como ele narrava as histórias do nosso país ficará para sempre na minha memória".