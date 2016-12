Coritiba confirma acordo com Corinthians por Kazim

DASSLER MARQUES E NAPOLEÃO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Coritiba se aproximaram de um acordo pela transferência do atacante turco Kazim Richards, 30 anos. A informação do acordo foi confirmada pelo vice-presidente Alceni Guerra, do Coritiba. "Tive a informação de que a negociação estava bastante adiantada. O Corinthians pagará o valor que o Coritiba investiu no Kazim. Nós tínhamos um ano de contrato, mas o jogador ficou bastante tentado pela chance de jogar no Corinthians e resolvemos negociar", explicou o dirigente. Kazim é esperado em São Paulo para exames médicos até a próxima segunda-feira (2). Como o médico Joaquim Grava está de férias, o 'ok' para a assinatura do acordo deverá ser dado por Ivan Grava, também médico corintiano e que está na capital paulista. Nas últimas horas, porém, os departamentos médicos dos dois clubes já trocaram informações para referendar a boa condição do jogador turco. Na quarta-feira (28), Kazim fez uma pausa em suas férias em Porto de Galinhas e retornou a Curitiba para solicitar pessoalmente a liberação para defender o Corinthians. A atitude aproximou a conclusão do negócio. Os valores da transferência são mantidos em sigilo, mas o Coritiba pedia inicialmente R$ 6 milhões, algo distante do que a direção corintiana estava disposta a investir. Mesmo assim, os clubes alcançaram um acordo. Kazim agrada ao treinador corintiano Fábio Carille pela capacidade de reter bola e utilizar o corpo, seja como centroavante ou pelos lados do campo. O Corinthians já tem dois reforços garantidos para 2017: Luidy e Jô, ambos atacantes.