Hospitais universitários também acionam Ministério Público por atrasos

Os hospitais Universitários Cajuru, Santa Casa e Pequeno Príncipe demonstram preocupação em relação à assistência de saúde na cidade deCuritiba. A apreensão se deve à falta de repasse dos recursos no valor total de R$ 15.985.531,70 - sendo R$ 7.651.402,12 do Hospital Universitário Cajuru; R$ 5.217.220,13 da Santa Casa; e R$ 3.116.909,45 do Hospital Pequeno Príncipe. Esses valores são referentes à contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS), que a Prefeitura Municipal de Curitiba deve realizar até o 5º dia útil após o recebimento do recurso do Ministério da Saúde, e que não o fez.

O repasse está previsto conforme artigo 37 da Portaria GM nº 204/2007, do Ministério da Saúde, que estabelece o prazo de cinco dias úteis após a transferência federal à prefeitura para o repasse aos hospitais e os artigos 3º a 6º que garantem que o financiamento do SUS/custeio dos recursos federais seja organizado e transferido em blocos de recursos, sendo sua utilização restrita a cada bloco e atendendo às especificidades previstas nos mesmos.Além disso, os hospitais signatários apontam que existe sentença liminar em processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeitura Municipal, que determina o cumprimento do pagamento seja efetuado em cinco dias úteis do seu recebimento.

No último dia 21, o Fundo Nacional de Saúde destinou o recurso para que a prefeitura encaminhasse às entidades que prestam serviço ao SUS, na capital. No entanto, até o momento, o repasse aos hospitais ainda não aconteceu. Os hospitais já recorreram ao MPE visando a sua sensibilização e ingresso em juízo para que a sentença existente cumpra a devida justiça. Confia-se que esta medida coloque a situação na normalidade.

Em função do regime de gestão plena do Município, os hospitais exigem um posicionamento oficial da Prefeitura de Curitiba e da Secretaria Municipal de Saúde quanto a efetivação da transferência dos recursos enviados pelo Governo Federal ainda este ano. As instituições alertam que os atrasos no repasse comprometem o pagamento de despesas como os salários, materiais e medicamentos, exigindo assim, a tomada de empréstimos pelos hospitais, agravando ainda mais a situação financeira dos mesmos.Além disso, os hospitais não conseguem efetuar o pagamento das suas obrigações em dia, os fornecedores indicam possível desabastecimento de itens necessários a assistência dos pacientes e o pagamento dos colaboradores pode ficar comprometido caso os repasses em atraso não sejam recebidos pelos hospitais.O atraso de recursos da saúde é mais um dos problemas enfrentados pelos hospitais conveniados ao SUS. O subfinanciamento do sistema obriga as instituições filantrópicas a arcarem com custos superiores às receitas, gerando mensalmente prejuízos financeiros para estas instituições. A regularização imediata dos pagamentos é fundamental para a manutenção regular dos serviços prestados pelos hospitais.