Kazim assina rescisão com o Coritiba e vai para o Corinthians

Kazim: adeus ao Coritiba (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

A situação do Coritiba com o atacante Kazim, que estava se tornando uma novela, virou uma “minissérie” no fim das contas. Nesta quinta-feira (29), o jogador assinou a rescisão de contrato com o clube paranaense e deve desembarcar no Corinthians.

No primeiro capítulo dessa minissérie, na terça-feira (27), o Corinthians chegou a anunciar Kazim como reforço. Ele era um pedido do técnico Fábio Carrille. Como o jogador ainda tinha contrato em vigência com o Coritiba, o time paulista admitiu que pagaria uma quantia pela quebra de contrato. A confiança em um final feliz era tanta que o clube disse que Kazim seria apresentado nesta quinta-feira mesmo.

No segundo capítulo nessa minissérie, na quarta-feira (28), a reviravolta. O Coritiba endureceu na negociação. A contrapartida oferecida pelo Corinthians, cujo valor não foi revelado, estava bem abaixo dos que os coxas-brancas estavam dispostos a receber: R$ 5 milhões. Para saiu do estado de “fracasso”, a negociação passou a depender de um acerto entre as diretorias.

No terceiro capítulo nessa minissérie, na quarta-feira (28), o desfecho. Saiu o acerto entre as diretorias. O Corinthians vai pagar R$ 1,2 milhão pela quebra de contrato de Kazim com o Coritiba. O atacante assinou o pedido de demissão e, com o fim do vínculo, poderá assinar com o time paulista. Ele deve fazer exames médicos e ser apresentado ainda neste ano.

Inglês naturalizado turco, Kazim tem 30 anos e 1,85m. Neste ano, disputou 25 partidas pelo Coritiba e marcou 3 gols. Segundo o técnico do Corinthians, Fabio Carrille, o que chama atenção no jogador é a possibilidade de jogar em três posições no ataque: ponta-direita, ponta-esquerda ou atacante centralizado.