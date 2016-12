Zagueiro ex-Coritiba descarta Vasco e tenta ir para o exterior

O zagueiro Luccas Claro, 25 anos, deve ir para o futebol do exterior. O jogador não renovou contrato com o Coritiba e não vai ficar no Alto da Glória para a próxima temporada. Tampouco vai acertar com o Vasco, que o cotava como reforço.

Luccas Claro era uma indicação do técnico Cristóvão Borges, que assumiu o Vasco após o fim da Série B. Contudo, segundo o empresário do jogador, ninguém foi procurado pelo clube carioca. Foi o empresário quem indicou que o destino do zagueiro seria o futebol do exterior.

O defensor já chegou a ser cotado como reforço do Kassimpassa, da Turquia, mas na época (fim de 2015) não houve acerto. Uma possibilidade remota seria o Besiktas, também da Turquia. Recentemente, o clube tentou levar Manoel, ex-Atlético e que está no Cruzeiro, mas a negociação melou.