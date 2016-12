(foto: Arquivo Bem Paraná)

Em novembro, o mercado de trabalho no Paraná apresentou leve recuperação, com abertura de 413 novos postos (82.116 admitidos e 81.703 demitidos), O número representa uma elevação de 0,02% no número de postos de trabalho formal de outubro. Esse foi o nono melhor resultado do período, atrás de Pernambuco (15.721), Alagoas (13.395), Santa Catarina (3.550), Rio Grande do Norte (2.032), Mato Grosso do Sul (1.368), Ceará (993), Paraíba (566) e Amazonas (495).

No país, 116.747 postos de trabalho com carteira assinada em novembro foram fechados, no 20º mês seguido de fechamento de vagas. O número é maior do que o registrado em outubro (-74.748), mas menor do que o de novembro de 2015 (-130.629). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29).

O resultado considera o saldo de vagas, ou seja, o total de demissões (1,2 milhão) menos o de contratações (1,1 milhão) no período. Com isso, o Brasil acumula perda de 858,3 mil vagas de trabalho em 2016, até novembro. No acumulado dos 12 meses até novembro, foram 1,47 milhão de vagas cortadas.

Considerando os setores da economia analisados, apenas o comércio abriu mais vagas do que fechou: