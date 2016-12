O Fundo Municipal de Saúde deixou de receber ao longo de 2016 o montante de R$ 45 milhões do Ministério da Saúde, referente a valores que deveriam ter sido implantados após o município de Curitiba ter implementado ações e políticas autorizadas pelo Ministério da Saúde ao longo de 2014 e 2015. Fato este já comunicado pela Prefeitura de Curitiba ao Ministério Público Estadual. São recursos relacionados ao pagamento de hospitais de Curitiba, que têm recebido os pagamentos dentro dos prazos determinados por lei. Assim, não há no momento repasses atrasados do Fundo para os hospitais.

Mesmo sem ter recebido todos estes recursos, a Prefeitura de Curitiba já pagou aos hospitais cerca de R$ 18 milhões neste mês de dezembro, e o restante será imediatamente empenhado e pago assim que a verba do governo federal der entrada no FMS.

“É lamentável que pessoas que poderiam ajudar Curitiba e interceder junto ao governo federal para o envio desses recursos estejam mais preocupadas com um projeto eleitoral”, afirmou o prefeito Gustavo Fruet diante de informações equivocadas que têm sido feitas em redes sociais e na mídia.

O prefeito destaca que depois de inúmeras negociações feitas pelos municípios brasileiros, há a expectativa de que o aporte destes recursos ocorra ainda em janeiro, permitindo que a próxima gestão faça os respectivos repasses. Inclusive, há poucos dias houve anúncio por parte do Ministério da Saúde de que estaria implementando uma significante ampliação de aportes de recurso por meio de publicações que começaram a ocorrer nos últimos dias e deverão ter efeito financeiro para os municípios em janeiro de 2017.

Todos os valores enviados pelo Governo Federal ao Fundo Municipal de Saúde para Média e Alta Complexidade já foram repassados ou estão empenhados para pagamentos de serviços já executados. As duas últimas parcelas foram enviadas pelo Ministério da Saúde na última segunda (26) e terça-feira (27).



Os recursos só podem ser repassados aos hospitais depois de processamento de fatura, auditoria e empenho. A partir do recebimento de tais recursos pelo Fundo Municipal de Saúde, portarias do próprio Ministério da Saúde assinalam o prazo de cinco dias úteis para a realização de tais pagamentos. Assim, as duas últimas parcelas ainda estão dentro do prazo para os procedimentos necessários.