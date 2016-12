Alan Mineiro rejeita o Paraná Clube e deve ir para time “sem série”

Alan Mineiro: vontade do jogador pesou para não haver acerto com o Paraná (foto: Reprodução)

O meia-atacante Alan Mineiro, que estava cotado para reforçar o Paraná Clube em 2017, rejeitou o time paranaense. Ele deverá defender a Ferroviária de Araraquara (SP), uma equipe que não estará em nenhuma Série do Campeonato Brasileiro no próximo ano.

Alan Mineiro tinha os direitos econômicos presos ao Corinthians, que não contava com ele para o próximo ano. O jogador negociava com o Paraná Clube desde 9 de dezembro. Sua contratação era um pedido do técnico Wagner Lopes, que trabalhou com ele no Bragantino em 2015.

A vinda do jogador era dada como certa, mas nesta quinta-feira (29) ele descartou o acerto com o Paraná e preferiu a Ferroviária, que vai disputar o Campeonato Paulista. O clube de Araraquara também negociava com o jogador nas últimas semanas. O Figueirense também chegou a fazer uma proposta.

Após o fracasso na negociação, o empresário do jogador, Nilson Moura, disse que a decisão foi de Alan Mineiro e pediu desculpas ao Paraná.