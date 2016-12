Cestas com mais de 100 t de alimentos beneficiam famílias indígenas

Mais de 100 toneladas de alimentos foram distribuídas em dezembro pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a famílias indígenas nos estados de Santa Catarina e Paraná. As doações beneficiaram 2.635 famílias com cestas contendo produtos como arroz, feijão, farinha de trigo, farinha de milho e leite.

Foram contempladas comunidades indígenas de regiões atendidas pela coordenação da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Santa Catarina. No Paraná, as cestas foram entregues a 235 famílias de Palmas, Clevelândia, Vitorino e Paranaguá.

Em Santa Catarina, foram beneficiadas 2.165 famílias de Chapecó, Abelardo Luz, Bom Jesus, Joinville, José Boiteux e São José. Também foram distribuídos alimentos a 235 famílias indígenas com casos de desnutrição, especialmente infantil, assistidas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai) nos municípios de Chapecó, Ipuaçu, Entre Rios, Araquari e São José.

De janeiro a novembro, a Conab, por meio da Superintendência Regional de Santa Catarina, doou 10.945 cestas, - num total de 336,5 toneladas de alimentos - a comunidades indígenas de Santa Catarina e do Paraná atendidas pela Funai/SC. A ação é resultado de parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e com Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (Incra), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Sesai e Funai.