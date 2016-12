Montillo assina e é o novo reforço do Botafogo para 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante argentino Walter Montillo assinou na tarde desta quinta-feira (29) contrato com o Botafogo. Ex-jogador do Cruzeiro e Santos, o atleta é o principal reforço do clube carioca para 2017. O argentino de 32 anos veio de Buenos Aires para o Rio de Janeiroo para acertar com o clube na quarta-feira (28). Um dia depois, o jogador foi à sede botafoguense para realizar exames médicos e assinar o contrato. Montillo não vestirá a camisa 10 pelo clube carioca, a que ele vestiu em seus últimos clubes, pois ela é de Camilo. No Botafogo, o meia vestirá a camisa 7. Ele retorna ao Brasil após duas temporadas no futebol chinês, onde defendeu o Shandong Luneng após ser vendido pelo Santos em 2014. Lá, trabalhou com Cuca e Mano Menezes.