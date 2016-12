Obama impõe sanções à Rússia por ação de hackers em eleições nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Barack Obama impôs nesta quinta-feira (29) sanções à Rússia em retaliação à suposta interferência de Moscou nas eleições presidenciais americanas por meio do vazamento de e-mails do Comitê do Partido Democrata. Os alvos da medida foram funcionários do governo russo e serviços de inteligência do país. O Departamento de Estado também expulsou 35 diplomatas russos da embaixada em Washington e do consulado em São Francisco, dando a eles e suas famílias 72 horas para deixar o país. "Essas ações vêm depois de alertas públicos e privados que fizemos ao governo russo, e são uma resposta necessária e apropriada aos esforços de prejudicar os interesses dos EUA numa violação às normas de comportamento internacionais estabelecidas", disse Obama em comunicado. Segundo o presidente americano, as sanções anunciadas nesta quinta não são toda a resposta americana à agressão russa. "Vamos continuar tomando uma série de ações quando e onde quisermos, e algumas delas não virão a público", completou. Os diplomatas foram declarados "persona non grata" por atuarem "de maneira inconsistente com seu status diplomático". Obama disse ainda que Moscou não terá mais acesso a duas instalações russas, em Maryland e em Nova York. O governo de Vladimir Putin nega as acusações de que estaria por trás dos ataques de hackers contra o Comitê do Partido Democrata, que derrubaram sua presidente às vésperas da convenção do partido que chancelou a candidatura de Hillary Clinton, em julho. Segundo a inteligência americana, o objetivo da Rússia era ajudar o republicano Donald Trump a vencer -o que o empresário também nega.