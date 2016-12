Policiais militares salvam a vida de criança que havia se engasgado

“Foi desesperador ver minha filha naquele estado, porque nunca tinha acontecido algo parecido. Não sabia o que fazer, mas os policiais nos atenderam muito bem e fizeram o trabalho com muita atenção, como fazem todo dia cuidando da população. Muito obrigado a eles por isso”, disse emocionado Nairo Adiles Brandão, pai da pequena Mariah, de apenas 1 ano e 3 meses, que se afogou e foi atendida por policiais militares em Matinhos (PR), Litoral do estado.



A situação aconteceu na tarde de quinta-feira (29/12) após uma solicitação feita via COPOM (Centro de Operações Policiais Militares). “Fomos informados de que uma criança havia se engasgado e não respirava. Nossa viatura estava nas proximidades fazendo patrulhamento e fomos até o local onde encontramos a família que já estava se deslocando para o hospital em um veículo próprio. De imediato pegamos a menina e colocamos na nossa viatura para iniciarmos os primeiros socorros”, explica o soldado Willian Lacerda Ribas.



“Questionamentos os pais para saber o que a criança tinha comido ou alguma informação que pudesse nos ajudar. O pai estava nervoso e não soube relatar o que havia acontecido. Deslocamos até o hospital em prioridade”, conta o soldado Ribas.



“Assim que peguei a menina no colo vi que estava espumando pela boca e com os lábios já com uma cor escura. Fiz a desobstrução das vias e ela voltou a respirar. É gratificante poder ajudar a salvar a vida de uma criança, ainda mais porque sou pai e me coloquei no lugar deles”, destacou o soldado Thiago Azevedo dos Santos, que participou da ação.



Para o avô da pequena Mariah, José Santos da Silva, a situação foi um grande o desespero para todos. “Minha nora entrou em casa dizendo que a criança estava desacordada. Saímos correndo e nesse meio tempo chegou uma viatura. Passamos a menina para os policiais que deslocaram para o hospital e no caminho salvaram minha neta. A atitude deles foi essencial para ela estar viva agora. Agradeço muito a estes anjos e parabenizo pela ação”, finaliza.



A criança foi encaminhada ao Hospital em Matinhos onde recebeu os cuidados médicos e passa bem. A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência faz parte das atividades do “Verão Paraná 2016/2017”.