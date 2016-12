Carrinho de churros pega fogo na praia de Caiobá

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

29/12/16 às 19:00 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Os banhistas que aproveitavam a praia e o dia de calor no Balneário de Caiobá, em Matinhos (PR), nesta quarta-feira (29/12), ficaram espantados quando um carrinho de churros pegou fogo. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná foi rapidamente acionado pelo guarda-vidas que estava próximo ao local. O fogo foi contido e ninguém se feriu. Antes da chegada da equipe de bombeiros, um policial militar e um guarda-vida orientaram as pessoas.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.