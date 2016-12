SAIBA MAIS Cuidado com o vício

A Mega da Virada, o prêmio especial da Mega-Sena de fim de ano, chega à sua oitava edição, com um prêmio que pode chegar a R$ 225 milhões. Desde que foi criada, em 2009, quatro apostas feitas no Paraná já foram premiadas — duas em 2010 e duas em 2013. O quantidade de apostas premiadas da Mega da Virada, o Paraná fica atrás apenas de São Paulo, que já levou sete prêmios, e o Espírito Santo, que já teve cinco apostas vencedoras.

Os bilhetes paranaenses que já levaram o prêmio principal da Mega da Virada foram de Fazenda Rio Grande (2010), Pinhais (2010), Curitiba (2013), as três na Região Metropolitana, e Palotina (2013), no Noroeste do Estado.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 14 horas de amanhã. Neste ano, o prêmio pode chegar a R$ 225 milhões para o apostador ou apostadores que acertarem as seis dezenas principais. O sorteio acontece às 20 horas, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pela Rede Globo.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, leva o prêmio que acertar a quina — cinco números e assim por diante, até que se tenha um premiado ou premiados. Se alguém ganhar sozinho a bolada estimada de R$ 225 milhões, isso daria, se aplicado na caderneta de poupança à taxa de cerca de 0,6%, mais de R4 1,35 milhão por mês.

Quem já ganhou na mega-sena da virada