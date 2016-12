Enquanto uns saem, outros chegam

Parques de Curitiba passaram a semana lotadas de visitantes que querem conhecer a Capital do Paraná (foto: Franklin de Freitas)

Os parques de Curitiba passaram a semana lotados. Com os dias de calor, viraram opção de passeio. Mas não são apenas curitibanos, a cidade tem recebido a visita de muitos visitantes, seja de municípios vizinhos, seja de outras regiões. Tanto que uma pesquisa inédita do Ministério do Turismo apontava Curitiba como o sétimo destino preferido do turista brasileiro na alta temporada.

A Capital do Paraná apareceu atrás apenas de São Paulo, o primeiro colocado, Florianópolis (SC), Rio de Janeiro, Praia Grande (SP), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), mas à frente de destinos do Nordeste, como Recife (PE), Porto Seguro (BA) e Natal (RN). O estudo inédito estima que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro (2016), janeiro e fevereiro de 2017. Esse número reflete um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, quando 72,8 milhões de viagens foram feitas. A expectativa é de que essas viagens movimentem R$ 100 bilhões.



A região Sudeste é a preferida entre os viajantes, o estudo indica que cerca de 33 milhões de viagens (46% do total) devem ter como destino esta região. O Sul deve receber 25% do total de viagens do país e o Nordeste, 23%. Centro-Oeste e Norte completam o ranking das regiões, com 5% e 2% do total de viagens, respectivamente.

Sacolas — O Instituto Municipal de Turismo (IMT) – Curitiba Turismo está lançando um projeto para seleção de propostas de patrocínio de confecção de sacolas promocionais que serão utilizadas para distribuição de materiais de divulgação da cidade de Curitiba em eventos. O patrocínio é necessário para garantir a qualidade e diversificação de materiais, tendo como objetivo também reduzir os custos da Prefeitura.

O objetivo é utilizar as sacolas durante os eventos nacionais e internacionais dos quais o IMT participa para promover Curitiba como destino turístico, como o Salão de Turismo ABAV Nacional/Internacional, Festival de Turismo das Cataratas, Salão de Turismo de Gramado, Salão Paranaense de Turismo, FIT – Argentina, WTM – São Paulo, entre outros.