Virada no Litoral vai ter 1,5 milhão de pessoas

A virada do ano nos municípios do Litoral do Paraná devem contar com mais de 1,5 milhão de pessoas. Isso representa sete vezes e meia a população normal dos sete municípios das praias do Paraná. Matinhos e Paranaguá confirmaram os shows de fogos à zero hora do dia 1º de janeiro.

Desde a semana passada, a estrutura das praias foi reforçada pelo governo do Estado. Durante os 62 dias de temporada, o Estado investirá R$ 27,5 milhões, incluindo despesas gerais como pessoal, veículos, equipamentos, locação de pousadas, diárias, entre outros. Saúde e segurança são as áreas de maior ênfase. Na semana passada o governo liberou R$ 4,3 milhões para que os sete municípios litorâneos reforcem as ações de Saúde.

Para o início do verão, o governo estadual investiu na infraestrutura dos sete municípios do Litoral. Desde 2011, já foram destinados mais de R$ 57 milhões em obras e equipamentos, entre eles, 243 mil metros quadrados de pavimentação, 15 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico e 77 mil metros quadrados de urbanização de calçadas.