Comunidade Shalom realiza Réveillon da Paz

A Comunidade Católica Shalom de Curitiba oferece uma opção de confraternização, oração e música para quem vai passar a virada de ano na capital paranaense. É o Réveillon da Paz, que será realizado na noite de amanhã no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã, a partir de 21 horas.

O evento tem início com missa e adoração ao Santíssimo Sacramento. Para esse momento de oração, a entrada é gratuita. Em seguida, será servida ceia ao som de música ao vivo.

O Réveillon da Paz é realizado em quase todas as capitais do Brasil, onde o Shalom está presente. “Paz e alegria são características deste evento, uma opção de entretenimento saudável destinado para toda a família”, diz chamada para o evento. A venda de ingressos foi apenas até o dia 23 de dezembro.

O Réveillon da Paz de Curitiba está marcado para começar a partir das 21 horas de amanhã, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica na Rua Suécia, 197, Tarumã.