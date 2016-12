O 2016 do Paraná: nova diretoria, novo problema

Marcos, apesar de algumas lesões, foi quem mais jogou no ano: 50 vezes (foto: Franklin de Freitas)

O ano de 2016 começou com expectativa de um novo Paraná Clube. A diretoria eleita no final de 2015 apresentava um projeto para solucionar o maior obstáculo do clube nos últimos anos: a crise financeira. Nos anos anteriores, o time enfrentou frequentes atrasos nos salários e acabou despencando na tabela. Em 2016, o clube superou esse trauma. Os salários foram pagos em dia, pelo menos até novembro, e o time teve o suporte da diretoria para trabalhar.

No entanto, novos problemas surgiram. O principal foi a falta de sintonia entre a cúpula diretiva do clube, o diretor de futebol Durval Lara Ribeiro, o Vavá, e a comissão técnica. Essa situação veio à tona no início da Série B.

Após o empate em 1 a 1 com o Londrina, pela 5ª rodada, Vavá afirmou que o técnico Claudinei Oliveira tinha um estilo muito defensivo e que o Paraná era obrigado a se impor em campo contra o Londrina. Os dois começaram a trocar “farpas”.

Depois da 8ª rodada, o presidente do clube, Leonardo de Oliveira, demitiu Claudinei e informou que Vavá estava sendo afastado. No entanto, rádios de Curitiba informaram que, nos bastidores, Vavá continuou interferindo no futebol do clube após o suposto afastamento.

A partir daí, o Paraná entrou em queda livre. O clube apostou em Marcelo Martelotte, que durou 18 rodadas, com 37% de aproveitamento (5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas).

Como comparação, Claudinei Oliveira foi demitido após 27 jogos em 2016 (12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Contando apenas a Série B, ele somou 41,7% dos pontos (2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas).

Quando parecia que era impossível piorar a situação do Paraná, o clube contratou Roberto Fernandes para substituir Martelotte. O desempenho foi pífio, mas o time escapou do rebaixamento com a contribuição dos quatro últimos colocados da Série B, que tiveram resultados ainda piores. No fim das contas, o clube paranaense registrou em 2016 sua pior campanha na história da Série B, com apenas 41 pontos em 38 rodadas. Antes, a marca mais negativa foi em 2015, com 47 pontos.

Todos os jogos

Paranaense

31/1 Paraná 4x1 J.Malucelli

3/2 Operário 1x2 Paraná

10/2 Maringá 1x2 Paraná

15/2 Paraná 2 x 0 Rio Branco

20/2 Paraná 2x1 Toledo

24/2 Londrina 1x0 Paraná

28/2 Paraná 1x0 Atlético

6/3 Coritiba 3x0 Paraná

13/3 Paraná 0x0 Cascavel

20/3 Foz 3x3 Paraná

27/3 PSTC 0x0 Paraná

3/4 Foz 0x3 Paraná

10/4 Paraná 1x2 Foz

16/4 Atlético 2x1 Paraná

24/4 Paraná 1x0 Atlético

Nos pênaltis, Paraná 2 x 4 Atlético

Paraná eliminado na semifinal

Copa do Brasil

6/4 Estanciano 1x1 Paraná

21/4 Paraná 2x0 Estanciano

11/5 Paraná 2x1 Chapecoense

18/5 Chapecoense 2x0 Paraná

Paraná eliminado na segunda fase

Série B

14/5 Brasil-RS 2x0 Paraná

21/5 Paraná 0x0 Bahia

24/5 S. Corrêa 1x2 Paraná

27/5 Paraná 2x1 Oeste

31/5 Londrina 1x1 Paraná

3/6 Vila Nova 0x0 Paraná

7/6 Paraná 0x0 Atlético-GO

11/6 Náutico 5x1 Paraná

14/6 Paraná 2x0 Goiás

17/6 Paraná 1x2 Luverdense

21/6 CRB 1x1 Paraná

25/6 Paraná 1x0 Joinville

28/6 Vasco 1x2 Paraná

1/7 Bragantino 0x1 Paraná

5/7 Paraná 0x0 Avaí

12/7 Paraná 0x0 Paysandu

22/7 Criciúma 3x2 Paraná

30/7 Paraná 1x1 Ceará

2/8 Tupi 2x0 Paraná

19/8 Paraná 0x2 Brasil

27/8 Bahia 3x0 Paraná

30/8 Paraná 1x0 S. Corrêa

3/9 Oeste 3x3 Paraná

10/9 Paraná 2x1 Londrina

13/9 Paraná 1x2 Vila Nova

17/9 Atlético-GO 2x0 Paraná

24/9 Paraná 1x2 Náutico

29/9 Goiás 4x0 Paraná

4/10 Luverdense 3x2 Paraná

8/10 Paraná 5x3 CRB

15/10 Joinville 1x0 Paraná

22/10 Paraná 0x1 Vasco

28/10 Paraná 4x1 Bragantino

5/11 Avaí 1x0 Paraná

8/11 Paysandu 1x1 Paraná

12/11 Paraná 1x2 Criciúma

19/11 Ceará 1x1 Paraná

25/11 Paraná 0x2 Tupi

Paraná terminou em 15º lugar