Após tarde de calor, chuva forte deixa SP em atenção e provoca alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais um dia de temperaturas elevadas, a capital paulista foi atingida por pancadas fortes de chuvas na tarde desta quinta-feira (29). Por volta das 19h, ainda havia três pontos de alagamento na cidade. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, houve transbordamento do rio Verde, na rua Tomazzo Ferrara, altura da av. Itaquera, o que deixou a região de Itaquera em alerta no início da noite. Outras regiões da cidade ficaram em estado de atenção e houve alagamentos na região central, leste e norte. Os bombeiros também foram acionados para 22 ocorrências envolvendo queda ou vistoria de árvores na Casa Verde e nas cidades de Itapecerica da Serra, Osasco e Carapicuíba, todas na região metropolitana. Apesar disso, não houve registro de feridos. As áreas de instabilidade foram provocadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera. A temperatura média da cidade foi de 33,1°C, segundo o CGE. Algumas estações, porém, registraram índices bem maiores, como Freguesia do Ó (36°C), Capela do Socorro (35,9°C) e Mooca (35,4°C). O tempo não deve mudar nos próximos dias. O sol e o calor continuam a predominar nesta sexta (30), com os termômetros marcando até 33°C. À tarde, podem haver novas pancadas de chuva.