Greca assume a Prefeitura de Curitiba em cenário de crise e tensão

Greca: prefeito eleito alega atraso de R$ 60 milhões (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), assume o cargo no próximo domingo em meio a um cenário de crise e tensão na transição política da Capital. Às vésperas da posse, Greca questionou a atual administração, do prefeito Gustavo Fruet (PDT), sobre supostos atrasos nos repasses para os hospitais da cidade. A gestão Fruet negou, garantindo que eles estariam em dia. Ao mesmo tempo, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, protocolou representação nos ministérios públicos Estadual e Federal pedindo providências sobre “possíveis irregularidades na transferência de recursos federais referente à prestação de serviços ao SUS no mês de outubro”.

“Tive conhecimento que o Ministério da Saúde depositou R$ 60.515.589,99 para serem repassados aos hospitais de Curitiba e a gestão Gustavo Fruet não transferiu os créditos devidos”, afirmou Greca, em texto publicado em sua página no Facebook. “Os créditos devidos aos hospitais, em verdade representam o direito de atendimento e a garantia de assistência aos usuários do SUS. Não podem ser usurpados pela perversidade burocrática nem que seja por um minuto”, criticou ele.

A Secretaria de Estado da Saúde alegou que o Fundo Nacional de Saúde repassou R$ 34 milhões à Prefeitura de Curitiba, “que por sua vez só efetuou o pagamento de aproximadamente 10% deste valor aos hospitais”. Segundo o diretor-geral da Pasta, Sezifredo Paz, “a prática é ilegal e prejudica o funcionamento dessas unidades, porque inviabiliza o pagamento de despesas de custeio e de pessoal”.

Segundo ele, a decisão de não transferir esses recursos de forma imediata poderia também trazer impactos negativos em todo o sistema de saúde de Curitiba. No futuro, o governo federal poderia inclusive suspender os pagamentos à prefeitura por conta da insegurança de que esses recursos realmente cheguem aos hospitais. “É uma situação que merece atenção especial e por isso pedimos o apoio do Ministério Público para que tudo seja esclarecido e regularizado”, afirmou Sezifredo Paz.

Ainda segundo a secretaria, entre os hospitais que estariam sofrendo com o atraso nos repasses estão: Evangélico, Cajuru, Hospital do Trabalhador, Erasto Gaertner, Santa Casa de Curitiba, Madalena Sofia, Cruz Vermelha, Mater Dei, Pequeno Príncipe e São Vicente. De acordo com o diretor da Pasta, o Hospital do Trabalhador, administrado pelo Governo do Estado, deveria receber R$ 5,1 milhões referente à produção de serviços no mês de outubro, mas até o momento a Prefeitura teria depositado apenas R$ 380 mil.

Fatura - A prefeitura nega atrasos, e diz que os recursos foram repassados somente no dia 26, portanto os repasses estariam dentro do prazo. “Os recursos só podem ser repassados aos hospitais depois de processamento de fatura, auditoria e empenho”, afirmou o órgão em nota divulgada no final da tarde de ontem.

Segundo a administração municipal, todos os valores enviados pelo governo federal ao Fundo Municipal de Saúde para Média e Alta Complexidade “já foram repassados ou estão empenhados para pagamentos de serviços já executados” e as duas últimas parcelas teriam sido enviadas pelo Ministério da Saúde na última segunda (26) e terça-feira (27).

A prefeitura afirmou ainda que o Fundo Municipal de Saúde deixou de receber ao longo de 2016 o montante de R$ 45 milhões do Ministério da Saúde. E que mesmo sem ter recebido todos estes recursos, o município já pagou aos hospitais cerca de R$ 18 milhões neste mês de dezembro, e o restante será imediatamente empenhado e pago assim que a verba do governo federal der entrada no FMS. “É lamentável que pessoas que poderiam ajudar Curitiba e interceder junto ao governo federal para o envio desses recursos estejam mais preocupadas com um projeto eleitoral”, afirmou Fruet.