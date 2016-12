Temer prevê queda no desemprego em 2017

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (29) que acredita que a partir do segundo semestre do ano que vem o desemprego comece a cair. “Não quero iludir ninguém, mas esse será um tema que começará a ser efetivado, consolidado, (...) pensando o que temos de projeções, que a partir do segundo semestre do ano que vem é muito provável que o desemprego venha a cair em função das medidas que nós estamos tomando”, disse.

Segundo Temer, o governo sabe da “angústia do desemprego”. “É uma coisa que perturba as pessoas no nosso país. Cria sentimento de instabilidade muito grande”, afirmou. Ao fazer um balanço das ações de governo, Temer disse que “2017 será efetivamente um ano novo e não será a continuação de 2016” e que o Executivo começou o combate à recessão, que deve continuar apenas no começo de 2017. “Mas 2017 será efetivamente o ano novo, será um ano que, se Deus quiser, vamos vencer a crise, e vencendo a crise, saindo da recessão, obtendo crescimento, naturalmente você tem a empregabilidade”, disse.

Temer afirmou, ainda, que o apoio da base aliada no Congresso vai ser “importantíssimo” para que as reformas propostas pelo governo avancem no Congresso. Segundo ele, a aprovação da PEC do Teto dos Gastos foi um passo importante, mas no próximo ano o governo terá que trabalhar para aprovar as reformas da Previdência e trabalhista.