Putin confirma cessar-fogo

A Rússia e Turquia confirmaram ontem que vão garantir o cessar-fogo na Síria a partir da meia-noite de 30 de dezembro, declarou o presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência russa Tass. De acordo com a declaração de Putin, que se reuniu com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, três documentos foram assinados.

“O primeiro documento foi assinado entre o governo sírio e a oposição armada, o cessar-fogo na Síria; o segundo é um sistema de medidas para controlar o regime da trégua enquanto o terceiro é a declaração sobre a disponibilidade para iniciar as conversações de paz a solução do conflito na Síria.”

Rússia e Turquia estão muito envolvidas no conflito sírio, no qual apoiam grupos contrários. Moscou é o principal aliado de Bashar al-Assad, enquanto Ancara defende os rebeldes. A cooperação russo-turca permitiu concretizar um cessar-fogo há duas semanas em Aleppo e a evacuação de milhares de rebeldes e civis dos bairros recentemente reconquistados pelo governo.