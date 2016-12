Alemanha libera tunisiano

A polícia liberou ontem o homem detido sob suspeita de envolvimento no ataque terrorista da semana passada na capital da Alemanha, após investigadores determinarem que ele não esteve em contato com o principal suspeito do atentado imediatamente antes do incidente. O tunisiano de 40 anos foi detido na quarta-feira em Berlim. Segundo promotores federais, seu número de telefone estava salvo na agenda do celular de Anis Amri, o principal suspeito do atentado.

Segundo a porta-voz da promotoria, Frauke Koehler, investigadores suspeitaram que Amri tivesse enviado uma mensagem a ele antes do ataque de 19 de dezembro em um mercado de natal, que deixou doze mortos. No entanto, “novas investigações determinaram que o homem não é o possível contato de Amri, o que motivou sua liberação”.