Iraque inicia ofensiva

Tropas do Iraque apoiadas por ataques aéreos liderados pelos EUA iniciaram ontem a segunda fase da ofensiva contra o Estado Islâmico na cidade de Mossul. Elite das forças especiais adentraram nos bairros de Karama e Quds, enquanto as tropas do exército e da polícia federal avançaram para os bairros de Intisar, Salam e Sumor. Uma fumaça subiu pela cidade, uma vez que explosões e tiroteio ecoaram pelas ruas.

Resistência severa dos militantes, civis presos dentro de suas casas e o mau tempo retardaram os avanços da ofensiva de mais de dois meses para recapturar a segunda maior cidade do Iraque, o último bastião urbano do grupo extremista no país. É a maior operação militar iraquiana desde 2003, quando a invasão foi liderada pelos EUA.