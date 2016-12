Animais sofrem com as explosões

A explosão de fogos costuma deixar os animais domésticos inquietos. Muitos acreditam que é por conta da audição mais aguçada, especialmente dos cães, mas é um mito. Segundo o zootecnista Renato Zanetti, baseado em dados publicados no livro Animal Welfare, de 2011, os fogos são ruins por desencadearem medo e ansiedade no animal. Para os cachorros, o barulho de explosão remete a um sinal de perigo ou um sinal de que algo de ruim vai acontecer com ele, e para que nada aconteça, ele tem que correr. Por isso, quem tem um cão em casa, deve deixar o local o mais confortável possível para o animal e fechar o acesso para a rua. Muitos ficam abraçados aos seus pets nestes momentos.