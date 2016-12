Saia de branco para a virada de ano, mas sem esquecer o guarda-chuva

Segundo a previsão do tempo, a virada do ano pode ter chuva em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

A previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias não é nada diferente dos últimos. Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde. Desde o começo da semana, esse clima bem natural para o verão acontece em Curitiba. Apesar disso, as chuvas são isoladas e em áreas localizadas. O mesmo vale para o resto do Paraná.

Hoje, as temperaturas ficam mais baixas que no começo da semana, quando a Capital teve recorde de calor do ano batido — fez 33,4ºC na terça-feira e na quarta-feira. Hoje, a máxima chega a 27ºC e a mínima deve ficar na casa dos 18ºC.

As temperaturas máximas oscilam entre 28 e 29 graus entre amanhã e o primeiro dia do ano, com chance de pancadas de chuva e trovoadas até a segunda-feira. Quem estiver no Litoral também vai enfrentar calor e chuva todos os dias até o ano que vem.

Os núcleos de chuva estão espalhados pelo Estado, por isso a chuva acaba sendo esparsa na maior parte das regiões. Mas, onde chove, a população enfrenta ventos e descargas atmosféricas. As frentes de chuva avnçam de variadas regiões. Enquanto algumas avançam do Paraguai, outras vêm do Oceano ou do Sul do País.