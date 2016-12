Carrinho de churros pega fogo na praia

Carrinho de churros em chamas assusta veranistas do balneário de Caiobá (foto: Cabo Osmar Lopes/PMPR)

Os banhistas que aproveitavam a praia e o dia de calor no Balneário de Caiobá, em Matinhos, ontem ficaram espantados quando um carrinho de churros pegou fogo. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná foi rapidamente acionado pelo guarda-vidas que estava próximo ao local. O fogo foi contido e ninguém se feriu. Antes da chegada da equipe de bombeiros, um policial militar e um guarda-vida orientaram as pessoas.

Segundo o tenente Fellipe Pacheco dos Santos Lima, que participou da ação, o que houve foi uma explosão de gás. “A princípio a causa seria a qualidade das mangueiras. O fogo se alastrou, atingiu o óleo e acabou tomando conta de todo o carrinho. Nosso primeiro passo foi retirar o botijão de gás e em seguida controlar o fogo”, explica.

“Orientamos os ambulantes para que tomem cuidado com as mangueiras e com o estado do carrinho, evitando que o botijão fique muito próximo ao fogo, porque o próprio calor pode derreter a mangueira e inicia o princípio de incêndio”, destaca o tenente Fellipe. A rápida ação do Corpo de Bombeiros evitou que algo de mais grave acontecesse. Ninguém ficou ferido.