Onças-pintadas nascem em cativeiro

Dois filhotes de onça-pintada nasceram no Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, entre a tarde de quartafeira e a manhã de ontem. A reprodução desses felinos em cativeiro é um evento raro e a espécie é ameaçada de extinção. Os bebês onça, que ainda não têm nome, são filhos de Nena e Valente, que vivem no refúgio mantido pela Hidrelétrica de Itaipu Binacional. A fêmea chegou ao local há apenas três meses. Os dois filhotes são melânicos, ou seja, têm a pele completamente preta, como a mãe, e diferentes do pai, que é pintado.

Morte — Uma onça-pintada foi encontrada morta na madrugada de ontem, na rodovia PR-463, entre Paranacity e Colorado, Noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o animal é um macho, adulto e pesa aproximadamente 130 quilos. A suspeita é que a onça tenha sido atropelada por um veículo de grande porte, e mais de uma vez, já que estava bastante machucada. A onça foi levada ao Museu da Universidade Estadual de Maringá.