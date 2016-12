Festa no clima latino no Zapata Mexican Bar

Que tal uma festa em clima latino para passar a virada do ano? Para que 2016 não passe em branco na sua vida o Zapata Mexican Bar (unidade Batel), localizado em Curitiba, vai transformar o seu Réveillon em um momento especial com uma festa inesquecível no dia 31 de dezembro.



A tradicional festa de ano novo do Zapata Batel terá um cardápio de dar água na boca. A partir das 21 horas do dia 31 de dezembro, o melhor restaurante mexicano da cidade apresenta um cardápio com 16 pratos especiais, 6 saladas diferenciadas, 7 opções de sobremesas, além de água, refrigerante e suco à vontade. Grupos com quatro (04) pessoas ganham um espumante.



Quem comanda a noite com muita música boa é a Banda Show (com ritmos variados), os tradicionais Mariachis do Zapata, além, é claro, da tradicional queima de fogos. O preço por pessoa é de R$ 280,00. Crianças até 14 anos pagam R$ 130,00. Há ainda a opção para quem quer somente curtir a festa. Neste caso a entrada (por pessoa) custa R$ 50,00. A festa acontece no Zapata Mexican Bar Batel (Av. Silva Jardim, 3959) em Curitiba. Mais informações e reservas pelo telefone (41) 3095-2097.



O preço por pessoa é R$ 280,00, com criança até 14 anos - R$ 130,00, Pagamento antecipado. Preços sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Cardápio e programação podem ser alterados sem prévio aviso.



Informações e reservas: (41) 3095-2097 ou contato@zapatamexican bar.com.br