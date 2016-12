O Crackerjack Band apresenta seu repertório que visita os grandes clássicos do rock (foto: Divulgação)

Quem não vai viajar e quer uma virada diferente, Curitiba terá pelo menos duas opções rock n´roll, além de uma virada cósmica, uma festa de quintal e pista. O Hard Rock trará pelo segundo ano consecutivo a sua festa de Réveillon para Curitiba. A festa de Reveillon será para 230 pessoas, no formato All-Inclusive e promete atrações para toda família. Além de um menu exclusivo para celebrar a virada de ano, o evento terá apresentação de banda ao vivo, espaço kids e show de fogos.



A ceia temática do Hard Rock, assinada pela Kitchen Manager Tatiani Cavalli, para comemorar a chegada do Ano Novo, contempla mais de 30 itens entre pratos frios, quentes, sobremesas e bebidas. Entre os pratos, há carpaccio de Mignon, Gravlax de Salmão, Pasta de Alho, Pasta de Azeitonas, Pasta de tomate Seco, ecalope de Mignon ao Molho de Shitake, Salmão inteiro recheado com farofa de camarão e damasco, Thalarim Alfredo, Pernil de Cordeiro com Molho de Laranja, Ebi Furai (Camarão Recheado), Escondidinho de Carne Seca, entre outros a cada 4 pessoas), e os drinks Bahama Mama, Sex on The Beach e Caipirinhas de limão, morango e abacaxi. O preço é salgado, R$ 450 por pessoa. Informação (41) 3091-6060.



O Crossroads abre suas portas, às 23horas, para o New Year´s Rock, uma festa de Réveillon ao som do estilo musical mais democrático do planeta: o rock! Para brindar a chegada do Ano Novo, as bandas Crackerjack Band, Reload e Eletric Mob vão se revezar no palco. Pratas da casa e já bem conhecidas do público do Cross, os grupos vão fazer o que fazem de melhor, destilar o rock e suas vertentes noite adentro.



O Reload prepara o cardápio sonoro inaugural da noite da virada, que terá nada menos que seis horas ininterruptas de música. O repertório será baseado nos hinos do indie e rock nacional e internacional. Na sequência, o Eletric Mob traz na bagagem um set que vai do rock clássico ao contemporâneo. Para fechar, a Crackerjack Band apresenta seu repertório que visita os grandes clássicos do rock.



Os ingressos custam R$ 50,00 (entrada) ou R$ 150,00 (entrada + valor total revertido em consumação). Os bilhetes podem ser adquiridos no Crossroads (segundas e quartas, das 13h30 às 19h / terças, quintas, sextas e sábados, das 10h30 às 0h), Eventick (www.eventick .com.br/new-years-rock-2017-a-festa). O cliente deve levar o ingresso impresso ou no celular.