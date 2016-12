Mais de um milhão de veículos vão cruzar a Grande Curitiba

Movimento nas rodovias que cortam a Grande Curitiba está grande desde o começo desta semana e deve se intensificar hoje e amanhã (foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS Região da Rodoviária tem trânsito monitorado

As viagens para passar a virada do ano seja nas praias seja no interior do Paraná, movimenta as rodovias que cortam a Grande Curitiba. Desde quinta-feira (29), o tráfego é intenso nas BRs 116, 277 e 376, que dão acesso a São Paulo e Santa Catarina, Interior do Paraná e para as praias do Estado e do litoral catarinense. A estimativa é que, contando a ida e a volta, mais de 1,2 milhão de veículos vão cruar a região da Capital.

NA quinta, desde o meio da tarde, o fluxo de veículos para o Litoral paranaense estava com mais do triplo do movimento de dias normais. Na noite de sexta-feira (30), o fluxo deve passar de 2 mil veículos por hora descendo a Serra do Mar pela BR-277. A estimativa da Ecovia, Concessionária responsável pelo trecho Curitiba-Litoral é de que cerca de 300 mil veículos circularão pelos dois sentidos da rodovia entre quinta e o domingo (1).

A BR-376, que leva para as praias de Santa Catarina e também dá acesso para Guaratuba, no Paraná, também tinha movimento intenso. Só para as viagens do Réveillon, a Concessionária Autopista Litoral Sul estimava mais de 280 mil veículos circulando até a segunda-feira (2).

O destino para o Interior do Estado é outro que movimenta a BR-277. Pela projeção da Concessionária Rodonorte, serão 210 mil veículos passando pelas praças de pedágio de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, de ontem até a segunda-feira.

O trecho da BR116 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina também tem movimento muito acima do de dias normais. A Concessionparia Autopista Planalto Sul estimava 114 mil veículos a mais passando pelo seu trecho de concessão entre a quinta-feira e a segunda-feira, totalizando uma previsão de quase 250 mil veículos nos cinco dias.

Já a Autopista Régis Bittencourt, responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e São Paulo, esperava um incremento de 18% no fluxo de veículos ao longo do feriado do Ano Novo, o que dá outros 200 mil e tantos veículos em circulação até a segunda-feira.

Rodoviária

A passagem de ano deve levar muitos a viajar de ônibus. A Urbs estimava que 115.200 pessoas deixem a Capital nesta semana embarcando da Rodoviária de Curitiba em 3.740 ônibus desde a segunda-feira passada até amanhã. No Natal, foram 117,5 mil passageiros que deixaram a cidade em 3.760 ônibus. Para o Ano Novo, o destino mais procurado por quem viaja de ônibus são as praias do Paraná (42%) e de Santa Catarina (22%).