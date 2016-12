Região da Rodoviária tem trânsito monitorado

SAIBA MAIS Mais de um milhão de veículos vão cruzar a Grande Curitiba

Desde antes do Natal a Secretaria de Trânsito (Setran) realiza operações especiais de trânsito para orientar o fluxo de veículos na região do Rodoferroviária de Curitiba durante o período das festas. As ações seguem até 2 de janeiro de 2017.

A faixa da esquerda da Av. Dario Lopes dos Santos, entre a Rua Conselheiro Laurindo e a Av. Comendador Franco (Av. das Torres), será reservada para a espera dos ônibus rodoviários que seguirão para embarcar passageiros na Rodoferroviária – os ônibus irão trafegar no contrafluxo normal da avenida no trecho. As faixas da direita da Rua Conselheiro Laurindo serão separadas por cones para utilização exclusiva dos ônibus rodoviários que seguem para embarcar passageiros na Rodoferroviária e para os ônibus do transporte coletivo.

Para dar maior fluidez ao trânsito da Av. Pres. Affonso Camargo, o acesso da avenida à alça lateral do Viaduto do Capanema será fechado com cones nos seguintes horários e dias: entre 17 horas e meia-noite hoje; entre 18 horas e meia-noite no dia 1º de janeiro de 2017; e entre 6 e 10 horas nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2017.