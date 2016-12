Opções para quem fica na Capital no feriado

Os últimos dias de 2016 podem ser muito divertidos para quem escolheu passar o fim de ano em Curitiba. No Shopping Estação há uma série de atividades voltadas para o entretenimento de todas as idades, algumas gratuitas. Entre os cenários dos contos infantis, há diversas atividades sem custo como espaço para pinturas, parquinho, carruagem da Cinderela e piscina de bolinhas. Tem até uma roda gigante de onde é possível avistar todo o reino encantado (R$ 10, por 5 minutos).

O Zoo de Curitiba fica aberto hoje ds 9 às 17 horas, e amanhã e no domingo das 10 às 16 horas. O Museu Oscar Niemeyer (MON) funciona em horário especiaa amanhã, véspera de Ano Novo. Neste dia, bilheteria, loja e café ficam abertos das 10 às 15 horas, com venda de ingressos para o museu até as 14h30. No dia 1º de janeiro, o MON fecha e retorna às atividades em 3 de janeiro, terça-feira.

Réveillon — O Santa Mônica Clube de Campo promove um dos mais concorridos Réveillon da cidade, amanhã, a partir das 22 horas. Para brindar a chegada de 2017, cerca de 1.500 pessoas acompanharão a tradicional queima de fogos à beira da piscina. A festa é aberta para os associados e convidados, mediante a compra do convite.

Entre as atrações musicais estão o show da banda Madeira, no Salão Social e o DJ JB Live, que tocará os melhores hits da atualidade na área coberta, próxima à piscina. As crianças também terão uma atenção especial, pois haverá Complexo Lúdico Infantil (por adesão).