Mandirituba terá Virada Cósmica

Para quem quer um clima mais zen, Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, terá pela primeira vez a Virada Cósmica. O evento no dia 31 de dezembro promete “condensar” as energias para receber 2017 com muito amor, música e união. Será no Espaço Beira-Mato (R 419 - km 1 - Areia Branca dos Assis. Mandirituba - Paraná. (aprox. 50 km de Curitiba)

Ingressos à venda todos os sábados a partir das 19h na frente do Villa Bambu (R. Trajano Reis, 58 - São Francisco, no centro de Curitiba)

VEJA AS BANDAS

30 DE DEZEMBRO

20 horas: Soni Dizi

21 horas: The Traces Revolution

23 horas: High As Hell

1 horas: Sopro Invisível



31 DE DEZEMBRO

18 horas: Grupo Sidereus

20 horas: The Old Flames

22 horas: Vulcanióticos

0 horas: Vinil Velho

2 horas: Joaquim Lima & Fernando Vahia (Experimental Projecto)