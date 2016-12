Muvuca em quintal com boa música

Que tal celebrar a chegada de 2017 em um quintal cercado de árvores, saboreando um cardápio caseiro e curtindo o som de um dos mais interessantes duos instrumentais da cidade?



É o que promete a edição especial de Ano Novo do Quintal Boa Vista com o Mano a Mano Duo! Composto por Glauco Solter no contrabaixo elétrico e Sérgio Albach no clarinete e clarone, o Mano a Mano preparou um repertório especial para a ocasião, mesclando arranjos elaborados com a improvisação livre.



A casa abre a partir das 19h, para você relaxar e curtir o Quintal. Às 21h, primeira entrada do Mano a Mano!



Depois é a vez da comida, fogueira e dança. Os organizadores garantem que crianças são bem-vinda. A entrada é R$ 60 por pessoa, crianças menores de seis anos não pagam e de seis a doze anos pagam R$30. Com Bebidas à parte (teremos vinho, cachaça, cerveja, mate caseiro e sucos naturais).



Para mais informações, acesse: https://www.facebook.com/events/11287508 00579121/