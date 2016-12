O Vox Bar (R. Barão do Rio Branco, 418 - Centro, Curitiba) & Festa Brasilidades se unem e abrem suas portas pra noite mais mágica do ano Serão duas pistas de dança, decoração temática, mesa de frutas servida as 4 da manhã, seis djs, e performances ao longo da noite e aquele calor humano. O réveillon começa às 22 horas no Vox. O segundo lote dos ingressos custa R$ 60 e pode ser comprado no site Sympla (https://www.sympla .com.br/inscricao?id= 105847)