Cineasta aproveita praia na Bahia com Anitta e Paula Lavigne

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor de dois Oscar, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, de "A Pele que Habito" e "Fale com Ela", está passando os últimos dias de 2016 no Brasil. Ele apareceu nesta quinta-feira (29) em uma foto publicada por Paula Lavigne, empresária e mulher de Caetano Veloso, no Instagram. Na imagem, que também conta com a presença de Anitta, eles estão tomando banho de mar na praia de Loreto, em Salvador. "Turma boa na Bahia", escreveu Lavigne na legenda. Nos últimos dias, a empresária já havia usado a rede social para colocar fotos do fim de ano na Bahia ao lado da família e de amigos. A turma é completada pelo publicitário Pedro Tourinho, o chef Raphael Cesana, o promoter Glaucio David e Marina Morena, empresária de Anitta.