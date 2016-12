Argentina vai devolver a turistas estrangeiros imposto de hospedagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Argentina informou, nesta quinta-feira (29), que a partir de janeiro de 2017 os turistas estrangeiros em visita ao país poderão reaver parte do imposto que incide sobre as diárias de hotel ou alojamento. A Afip (Administração Federal de Ingressos Públicos), a receita federal argentina, informou que o valor das diárias relativo ao IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) poderá ser recuperado pelos turistas que pagarem as diárias com cartão de crédito ou débito emitidos fora do país. Para requerer a devolução, o turista deve levar a nota fiscal da hospedagem ao escritório da Afip nos aeroportos. O valor recolhido pelo IVA deverá ficar discriminado no documento fiscal.