Assalto a joalheria no shopping Ibirapuera termina em tiroteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um assalto a uma joalheria no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, teve troca de tiros entre a polícia e os criminosos no início da noite desta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, um dos assaltantes foi baleado e encaminhado a um hospital da região. Outro foi detido, mas não há informação se havia mais criminosos envolvidos. A ação ocorreu às 19h18, na loja da joalheria e relojoaria Vivara. Assustados, frequentadores do shopping postaram relatos e fotos no Twitter. Em uma delas, é possível ver as vitrines da loja destruídas. Outra usuária da rede social disse que teve que se esconder em um provador de outra loja. Em nota, o shopping informou que os ladrões armados entraram na loja, próxima a entrada da alameda Jurupis, renderem os seguranças e levaram uma mochila com joias. Na saída, encontraram com a polícia, que havia sido notificada, e houve troca de tiros. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, a ação foi gravada pelas câmeras de segurança e será utilizada nas investigações da polícia. A nota informa ainda que não houve registro de vítimas ou feridos além de um dos assaltantes.