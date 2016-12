Ladrão morre de infarto ao roubar farmácia na zona leste

AMANDA GOMES - Um ladrão morreu após sofrer um infarto enquanto roubava uma farmácia na avenida Renata, na Vila Formosa (zona leste), por volta das 21h30 de quarta-feira (28). Um casal foi preso e outro suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro suspeitos chegaram ao local e anunciaram o roubo. No momento havia poucas pessoas. Eles pegaram o dinheiro do caixa e um celular de um cliente. Uma testemunha que passava pelo local percebeu o roubo e avisou os policiais que estavam em um carro parado nas proximidades. Antes de a quadrilha sair da farmácia, os policiais chegaram, mas um rapaz de 19 anos, uma jovem de 20 anos, e um terceiro suspeito conseguiram correr. O casal foi preso na sequência, ainda na avenida Renata. O outro suspeito conseguiu fugir.

Quando os policiais retornaram ao comércio, encontram Rafael Henrique Silva dos Santos, 23 anos, caído perto do caixa. As vítimas contaram que ele não disse nada e desmaiou. Santos foi socorrido, mas morreu em hospital da região, onde foi constatado o infarto. Segundo a polícia, com o casal foram encontradas duas armas de brinquedo. O suspeito também estava com R$ 696. Já a jovem portava celulares e R$ 499. Todos os objetos e o dinheiro foram devolvidos às vítimas. O casal foi reconhecido pelos funcionários e clientes que estavam no local.

A Polícia Civil também já pediu as imagens da câmera de segurança da farmácia. Os investigadores querem tentar identificar, por meio das imagens, o suposto comparsa que fugiu. As vítimas também vão tentar realizar o reconhecimento fotográfico do suspeito. O caso foi registrado no 31º DP (Vila Carrão) como roubo e será apurado pelo 58º DP (Vila Formosa).