O ano de 2016 nas páginas do Bem Paraná

Edição de 12 de janeiro

No mesmo dia em que o mundo chorou a morte de David Bowie, Curitiba e região choraram outro problema: as sucessivas ameaças de greve no transporte coletivo.



Edição de 12 de fevereiro

Não só a dengue, mas também a chikungunya e o zika vírus causaram dores de cabeça às autoridades de saúde. Paraná chegou a ter recordes negativos no ano epidemiológico.

Edição de 18 de março

Investigado na Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou uma expressão que pegou: “República de Curitiba”. Capital virou o centro das atenções na Operação. Edição de 18 de abril

Para alegria de Eduardo Cunha, Renan Calheiros e Michel Temer, Câmara dos deputados aprovou o impeachment da presidente Dilma Roussef, por 367 votos a 146. Depois seria a vez do Senado.

Edição de 9 de maio

Após derrotar o Coritiba por

2 a 0 no segundo jogo das finais do Campeonato Paranaense, o Atlético conquistou o título estadual, algo que não conseguia desde 2009. Edição de 13 de maio

Após o afastamento de Dilma Rousseff por 180 dias, Michel Temer assumiu interinamente

a cadeira presidencial e definiu 23 ministros, incluindo o paranaense Ricardo Barros.

Edição de 17 de maio

O curitibano Láercio, que havia participado do Big Brother Brasil 16, foi acusado de pedofilia por uma das participantes. Meses depois, acabou preso.



Edição de 15 de junho

Eduardo Cunha perdeu o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Dunga perdeu o cargo de técnico da seleção brasileira. E cresceu a tensão entre Uber e taxistas.

Edição de 8 de julho

Acusado de corrupção e enriquecimento ilícito, Eduardo Cunha, o ex-todo-poderoso da Câmara dos Deputados, acabou cassado. Mais tarde, ele ficaria preso em Curitiba. Edição de 22 de agosto

Organizador da Olimpíada 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil fechou os jogos com a melhor campanha em sua história: sete medalhas de ouro, incluindo uma inédita no futebol.

Edição de 1º de setembro

Dilma perdeu definitivamente o mandato de presidente após votação no Senado. Michel Temer assumiu e prometiu reformas. Mas a confiança na classe política caiu. Edição de 3 de outubro

Rafael Greca e Ney Leprevost foram os dois escolhidos para o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Curitiba. Gustavo Fruet, atual prefeito e que tentava a reeleição, ficou fora.

Edição de 25 de outubro

Enquanto as escolas do Paraná eram ocupadas por estudantes, em protesto contra decisões do governo federal, dois alunos se envolveram em uma briga. Um deles foi esfaqueado e morreu. Edição de 31 de de outubro

Rafael Greca, prefeito de Curitiba entre 1993 e 1996, venceu Ney Leprevost no segundo turno das eleições para a Prefeitura. Ele toma posse no dia 1º de janeiro.