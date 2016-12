Coritiba pode trazer o lateral William Matheus, do Fluminense

O lateral-esquerdo William Matheus, de 25 anos, pode vir para o Coritiba. O jogador disputou o último Brasileirão pelo Fluminense e não deve ficar nas Laranjeiras para o próximo ano.

William Matheus está no Flu por empréstimo. Seus direitos econômicos pertencem ao Toulouse, da França, até o meio de 2017. O único entrave para a negociação com o Coritiba é um aval do clube francês, algo que deve sair – mesmo porque o time carioca não se opõe ao negócio. No último Brasileirão, o lateral fez 18 jogos e não marcou gols.

Até agora, o Coritiba confirmou apenas os volantes Matheus Galdezani e Jonas e o zagueiro Werley. Os atacantes Rildo e Filigrana também estão contratados, mas falta o anúncio oficial do clube.