The Voice Kids estreia em 8 de janeiro

O The Voice Kids já teve suas audições às cegas gravadas. Os técnicos Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Victor & Leo escolheram seus times e, agora, a expectativa principal é para a repercussão de André Marques como novo apresentador, no lugar de Tiago Leifert, e a presença da escritora Thalita Rebouças, que circulará nos bastidores e entrevistará participantes e seus familiares. A estreia acontece no dia 8 de janeiro.

A cantora e pastora Baby do Brasil divulgou ontem os primeiros detalhes sobre seu namoro com o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande Júnior. Pelo Facebook, ela deixou uma mensagem aos seus fãs. ''Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que 'Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme', não teve como segurar mais! Domingo vamos contar tudo Fantástico'', escreveu a artista. O relacionamento sério entre Baby e Casagrande foi revelado pelo UOL Esporte no último sábado. ''Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo'', declarou o comentarista esportivo da Rede Globo. O casal está junto há cerca de quatro meses, mas tem evitado fazer alarde sobre o namoro. Os dois foram vistos juntos na última sexta-feira, em uma casa de jazz em São Paulo.

Debbie Reynolds não resistiu à perda da filha

Na terça-feira, 27, tão logo foi confirmada a morte de Carrie Fisher, sua mãe, a lendária atriz Debbie Reynolds, de 84 anos, agradeceu em sua conta no Twitter a atenção e o carinho dos fãs. Pediu orações pela vida. Debbie parecia em paz, mas não estava. É duro para uma mãe enterrar a filha. Na quarta à noite, 28, um dia após a morte de Carrie, Debbie sofreu um AVC e foi internada. Morreu na sequência. O filho Todd Fisher emitiu um comunicado - "Mamãe está com Carrie".

Debbie nasceu em Mary Frances Reynolds em El Paso, no Texas, em 1º de abril de 1932. Aos 7 anos, mudou-se com a família para a Califórnia. Embora tenha tido uma rígida educação religiosa na Igreja Protestante do Nazareno, sua beleza chamava atenção e elas não apenas foi miss como tornou-se contratada da Warner. Fez apenas um filme no estúdio - June Bride, de 1948 - e se transferiu para a Metro, onde floresceram suas qualidades de cantora, dançarina e atriz. Destacou-se no musical com Cantando na Chuva, de Stanley Donen e Gene Kelly, de 1950, e A Inconquistável Molly, de Charles Walters, em 1964, pelo qual concorreu ao Oscar. Seu grande papel dramático foi em Obsessão Sinistra, de 1971.

Em meados dos anos 1950, Debbie era casada com o cantor Eddie Fisher, um daqueles casamentos considerados perfeitos. Ambos eram muito amigos do casal Elizabeth Taylor/Michael Todd e, quando o grande produtor morreu, Fisher foi consolar sua viúva. Pode parecer piada, mas nunca mais voltou para casa. Deixou mulher — Debbie — e os filhos Todd (o nome era em homenagem ao produtor) e Carrie, de apenas 2 anos. Foi um escândalo, na época, mas o casamento não durou. Logo Liz, a gata em teto de zinco quente, conheceu Richard Burton e viveram aquele tórrido romance, com direito a dois casamentos. Debbie casou-se de novo e, anos mais tarde, voltou às boas com Liz.

Carrie sempre foi a filha pródiga. Diagnosticada com transtorno bipolar, drogada. Um dia a jovem Carrie aceitou certo papel numa fantasia científica e foi reinar numa galáxia far far away. Tornou-se, paras sempre, a princesa Leia. A mãe esteve sempre a seu lado, nos altos e baixos. Devem estar juntas na Força.

Fátima Bernardes comanda a folia na Globo

A transmissão do Carnaval 2017 na Globo terá uma novidade: os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro serão comandados por Fátima Bernardes e Alex Escobar, que entra no lugar de Luís Roberto - o jornalista deixa o posto após seis anos. Chico Pinheiro e Monalisa Perrone devem continuar à frente dos desfiles de São Paulo. Já o Carnaval da RedeTV! deve manter a mesma cobertura dos anos anteriores. Flávia Noronha e Nelson Rubens ficarão nos estúdios da emissora, com o foco nos bastidores dos desfiles do Rio e de São Paulo. E com repórteres espalhados pelos camarotes e concentração das escolas, sempre atrás de celebridades ou algum furo. Esse será o 16º ano em que a emissora aposta nessa linha.

Níver do dia

Selton Mello

ator brasileiro

44 anos