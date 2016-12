Acidente na Dutra deixa um morto e 24 feridos no interior de São Paulo

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, por volta da 0h desta sexta-feira (30), na pista expressa, da Rodovia Presidente Dutra, altura do km 169, sentido Rio, na cidade de Jacareí, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo as primeiras informações, um ônibus de viagem, da empresa Pássaro Marron, estava indo de São Paulo para a cidade de Ubatuba, no litoral norte do estado, quando o motorista teria dormido ao volante e colidido contra a traseira de um caminhão que transportava aço. No ônibus haviam 55 pessoas, contando com o motorista, que foi a única vítima fatal do acidente. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais de São José dos Campos e Jacareí. Outras 20 sofreram ferimentos leves. A perícia foi acionada ao local. O corpo do motorista foi levado ao IML de Jacareí e o caso deve ser registrado na Delegacia Central de Jacareí. Segundo a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, apenas a pista expressa permanece interditada, mas a via marginal está livre para a circulação dos veículos. Não há registro de lentidão.