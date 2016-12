Mogi-Bertioga é bloqueada por 4 horas após engavetamento

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo cinco veículos, um utilitário e um caminhão, interditou a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) na noite desta quinta-feira (29), deixando seis pessoas feridas, sendo duas pessoas gravemente machucadas porque ficaram presas as ferragens. Segundo informações do Corpo de Bombeiros a ocorrência ocorreu por volta das 22h20, no quilômetro 84 da Rodovia Mogi-Bertioga, no bairro Jardim Emilianópolis, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O acidente envolveu um caminhão baú, que transportava carne, cinco veículos e um utilitário. Cinco viaturas dos bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência no local. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) o caminhão tombou e derramou a carga na pista. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) das seis pessoas que ficaram feridas nenhuma corre risco de morte. O DER precisou fazer a interdição total da pista Mogi-Bertioga, nos dois sentidos, para poder prestar atendimento as vítimas e fazer a remoção da carreta. Foi necessário o envio de um guincho pesado para desvirar o caminhão, que chegou ao local por volta das 2h15 da madrugada desta sexta-feira (30). A Polícia Rodoviária Estadual orienta o motorista que ainda estiver em São Paulo a utilizar a Rodovia dos Tamoios ou descer pela Rodovia dos Imigrantes. Já quem está no litoral tem como única opção subir pela Imigrantes. A rodovia ficou totalmente interditada por mais de quatro horas. Nas primeiras horas da manhã ainda era feito o transbordo da carne para outro veículo para somente após a remoção da mercadoria a carreta ser retirada da pista. O tráfego, às 6h00, era feito por apenas uma pista (sul - de descida) no esquema "pare e siga" o congestionamento sentido Bertioga era de 21 quilômetros (km 63 ao km 84). No sentido Mogi o tráfego era apenas intenso com paradas.