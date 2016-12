2016 deve terminar com tempo instável, chuva e calor no Paraná

Para Reveillon, previsão é de de chuva isoladas ao longo do dia

Na sexta-feira a instabilidade atmosférica segue presente sobre todas as regiões do Paraná, segundo o Simepar. As temperaturas elevadas, principalmente no período da tarde, favorecem a formação de nuvens de chuvas isoladas, que virão acompanhadas de descargas elétricas em algumas localidades do Estado. Não se descarta a ocorrência de rajadas de ventos moderados a fortes no decorrer do dia. Ou seja, há risco de temporais bem típicos de verão.

Em Curitiba, de acordo com o Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura deve variar entre 19ºV e 27ºC.

No último dia do ano de 2016 o tempo não muda no Paraná, ou seja, a instabilidade atmosférica segue elevada sobre todo o Estado e mantém as condições favoráveis para pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. No período da tarde, por causa das temperaturas elevadas, as chuvas são acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos de moderados a fortes em algumas localidades; isto é, teremos novamente risco de temporais localizados na maioria das regiões paranaenses.