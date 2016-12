Programação do dia

FILM & ARTS 06h Anna Karenina, com Ulyana Lopatikina 08h Art 09h ‘A Musa Impassível‘ 11h Super-Heróis 12h ‘Revolução em Dagenham‘ 14h Anna Karenina, com Ulyana Lopatikina 16h O Mistério Picasso 17h La Boheme, com Anna Netrebko 19h The One Shot Concert 20h Uma Viagem Sonora com Evelyn Glennie 22h ‘Foi Apenas um Sonho, de Sam Mendes‘ FOX 06h20 Futurama 07h15 ‘As Aventuras de Peabody & Sherman‘ 08h40 ‘As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl‘ 10h15 ‘Os Pequenos Invasores‘ 11h45 Os Simpsons 13h15 ‘As Férias de Mr. Bean‘ 14h50 ‘A Morte e Vida de Charlie‘ 16h30 ‘Rio 2‘ 18h10 ‘Mulheres ao Ataque‘ 20h ‘Antes Só do Que Mal Casado‘ 22h Os Simpsons FUTURA 06h Entrevista 06h20 Sala de Notícias 06h35 Conexão Futura 06h45 Um Cientista, uma História 07h Destino 08h Go, Diego, Go 08h50 Jimmy Neutron 10h05 Aventuras com os Kratts 11h Experimentos Extraordinários 12h Novo Telecurso 13h Hora do Enem 13h30 Nci Fala Português 13h45 Um Cientista, uma História 14h #projetoempreender 14h30 Turma da Robótica 15h Pequenas Empresas, Grandes Negócios 15h30 Ted Compartilhando Ideias 16h Sala Debate 17h Rede de Olhares 17h30 Camarote.21 18h Experimentos Extraordinários 18h30 Entre Fronteiras 19h Grandes Cidades 19h15 Revelando os Brasis 19h45 Sala de Notícias 20h30 Seresteiros do Rio São Francisco 22h Cine Conhecimento GNT 06h Fazendo a Festa 07h Boas Vindas 07h30 Socorro! Meu Filho Come Mal 08h Decora 09h Santa Ajuda 09h30 Admirável Móvel Novo 10h Diário do Olivier 10h45 Que Marravilha! Especial de Fim de Ano 11h30 Tempero de Família 12h Bela Cozinha 12h30 Cozinha Prática com Rita Lobo 13h Receitas da Carolina 13h30 Refeições de Jamie Oliver em 30 Minutos 14h Programa com Bial 15h Liberdade de Gênero 15h30 Morar 16h De Perto Ninguém É Normal 16h30 Desengaveta 17h Saia Justa 18h Superbonita 18h30 Receitas para o Verão de Jamie Oliver 19h30 Bela Cozinha 20h Cozinha Prática com Rita Lobo 20h30 Diário do Olivier 21h15 Que Marravilha! Especial de Fim de Ano 22h15 Tempero de Família 22h45 Fazendo a Festa 23h45 Conectando Gerações HBO 07h10 ‘A Casa Monstro‘ 08h47 ‘Debi & Lóide Dois Idiotas em Apuros‘ 10h42 ‘O Durão‘ 12h27 ‘Entourage: Fama e Amizade‘ 14h20 ‘Padrinhos Ltda‘ 16h10 ‘Quero Matar Meu Chefe 2‘ 18h05 ‘A Entrevista‘ 20h Comic Con Experience 2016 20h10 ‘Sexo, Drogas e Jingle Bells‘ 22h ‘Música, Amigos e Festa‘ 23h40 ‘Entourage: Fama e Amizade‘ DISCOVERY SCIENCE 06h12 As 100 Maiores Descobertas da História 07h A China por Dentro 07h48 Mythbusters 08h36 Arremesso de Abóboras 10h12 Experiências Superloucas 11h Gadget Show 11h48 Futebol 360 12h36 Rastros de um Crime 13h24 Milagres e Medicina 14h12 Perícia Criminal 15h Corpo Humano Testando os Limites 15h48 Vencendo o Tempo 16h36 Diagnóstico Reservado 17h24 Duelo de Feras 19h Profundezas 19h48 A Força de um Furacão 20h36 Dino Planet 21h24 Desastre 22h12 Gadget Show 23h Experiências Superloucas 23h48 O Segredo das Coisas MAX 06h05 ‘O Último Sequestro‘ 07h35 ‘Anti-Herói Americano‘ 09h25 ‘Lendas da Paixão‘ 11h45 ‘Ludwig Segundo‘ 14h10 ‘Grávida de 9 Meses‘ 15h40 ‘Chi-Raq‘ 17h55 ‘Rio, Eu Te Amo‘ 19h50 Les Revenants 22h ‘A Senhora da Van‘ 23h50 ‘Papa‘ MAX PRIME 06h15 ‘Major‘ 08h ‘Limbo‘ 10h15 ‘Eu Ainda Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado‘ 12h ‘Encurralada‘ 13h50 ‘A Janela Secreta‘ 15h30 ‘Caminhos Cruzados‘ 17h10 ‘Os Mais Jovens‘ 18h55 ‘Scenic Route‘ 20h25 ‘O Estrangeiro‘ 22h ‘Livrai-nos do Mal‘ 0h ‘Dirty Girls & Sex Toys (versão X)‘ MGM 07h30 Infomercial 10h ‘Prova de Fogo‘ 12h Comic Book Men 13h30 ‘Ghost do Outro Lado da Vida‘ 15h45 ‘Prova de Fogo‘ 17h45 ‘Reine sobre Mim‘ 20h ‘A Rede Social‘ 22h15 ‘A.i. Inteligência Artificial‘ MULTISHOW 06h Encara o Desafio? 06h30 Vai Pra Onde? 07h Os Videos Mais sem Noção da Internet 07h30 Quebrando a Cara 08h Reclame 08h30 Experimente 09h30 Bis no Multishow 10h Top Tvz 12h30 Departures 13h Anota Aí os 10 Mais 13h30 Os Suburbanos 14h Xilindró 14h30 Anota Aí os 10 Mais 15h Tvz Experimente 15h30 Os Videos Mais sem Noção da Internet 16h Admirador Secreto 16h30 Batalha de Pegadinhas 17h Encara o Desafio? 17h30 Off no Multishow 18h Bastidores 18h30 Big Brother Brasil Aquecimento 19h Tvz Faz a Sua Festa 20h45 Vai Que Cola 21h30 Multi Tom 22h30 Vai Que Cola 23h15 A Secretária do Presidente 0h Tvz Faz a Sua Festa NATGEO 06h20 Verdade ou Mito? 07h Programa Pago 09h Realidade Paralela 09h45 Mega Dados 10h10 Luta Pelo Ouro 11h Monstros Pré-Históricos 11h45 Icebergs 12h30 Mundo Monumental 14h05 Expedição Marte 15h45 Aeroporto de Dubai 16h35 Pesca no Alasca 17h20 Ciência do Absurdo 18h05 Nat Geo Selvagem 18h55 O Predador do Alasca 19h45 Pesca Radical 20h35 Ponto sem Volta 21h25 ‘De Volta à Natureza‘ 22h15 A Guerra de Virunga 23h A Cidade do Rei Macaco 23h45 Relíquias de Sangue NICKELODEON 06h Bob Esponja, Calça Quadrada 07h Regal Academy 07h30 The Loud House 08h Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 09h100 Coisas para Fazer Antes do High School 10h Game Shakers 11h The Loud House 11h30 As Tartarugas Ninjas 12h Bob Esponja, Calça Quadrada 12h30 Porco, Cabra, Banana, Grilo 13h Harvey Beaks 13h30 Sanjay & Craig 14h The Loud House 14h30 Henry Danger 15h Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 15h30 Henry Danger 16h30 The Thundermans 17h Icarly 17h30 Game Shakers 18h30 School Of Rock 19h The Thundermans 19h30100 Coisas para Fazer Antes do High School 20h30 Henry Danger 21h Game Shakers 21h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 22h School Of Rock 0h Sam & Cat SONY 06h Nashville no Ritmo da Fama 06h55 Dr. Oz 07h55 Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 08h55 As Regras do Amor 09h25 Como Eu Conheci Sua Mãe 10h20 Nashville no Ritmo da Fama 11h15 A Anatomia de Grey 12h10 Dr. Oz 13h05 Shark Tank Negociando com Tubarões 14h ‘O Pior Trabalho do Mundo‘ 16h Agentes da S.h.i.e.l.d. da Marvel 17h A Anatomia de Grey 18h Entubados 20h Pilulas Entubados 21h30 ‘O Vingador do Futuro‘ 23h45 ‘O Exterminador do Futuro a Salvação‘ TCM 06h Alf 07h Married With Children 07h30 The Nanny 08h Xena 09h ‘Isto É Elvis‘ 11h Married With Children 11h30 The Nanny 12h Alf 13h Xena 14h ‘Crimes no Paraíso: Travessia Noturna‘ 15h40 ‘D-Tox‘ 17h20 ‘O Assalto‘ 19h15 ‘Jogos Patrióticos‘ 21h10 Dire Straits: On The Night 22h50 Roxette Live In Sydney 23h50 Bon Jovi: Live In London TC ACTION 07h20 ‘Brigada 49‘ 09h20 ‘Waterworld o Segredo das Águas‘ 11h40 ‘Escorpião Rei 4: na Busca Pelo Poder‘ 13h40 ‘Sangue Jovem‘ 15h45 ‘Alien: a Ressurreição‘ 17h45 ‘Fora de Alcance‘ 19h35 ‘Kingsman: Serviço Secreto‘ 22h ‘Missão Impossível‘ TC CULT 07h30 ‘Fruitvale Station a Última Parada‘ 09h05 ‘Os Pássaros‘ 11h15 ‘Alguém Muito Especial‘ 13h05 ‘Malucos do Ar‘ 15h ‘O Pecado Mora ao Lado‘ 17h05 ‘Tubarão 2‘ 19h25 ‘O Conto da Princesa Kaguya‘ 22h ‘O Novíssimo Testamento‘ TC FUN 07h ‘O Sexto Homem‘ 09h ‘Harold‘ 10h45 ‘Um Jantar para Idiotas‘ 12h50 ‘A Esperança É a Última Que Morre‘ 14h25 ‘Operação Big Hero‘ 16h25 ‘Roubo nas Alturas‘ 18h20 ‘Lava‘ 18h30 ‘Meu Malvado Favorito‘ 20h20 ‘Alexandre e o Dia Terrivel, Horrível, Espantoso e Horroroso‘ 22h ‘American Pie o Casamento‘ 23h55 ‘Vizinhos Imediatos de 3º Grau‘ TC PIPOCA 07h35 ‘Uma Família em Apuros‘ 09h35 ‘Descendentes‘ 11h40 ‘A Última Música‘ 13h45 ‘O Exótico Hotel Marigold 2‘ 16h ‘Regresso do Mal‘ 17h55 ‘Um Suburbano Sortudo‘ 20h ‘Pegando Fogo‘ 22h ‘A Escolha Perfeita 2‘ TC PREMIUM 07h30 ‘Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca‘ 09h ‘Sentimentos Que Curam‘ 10h35 ‘À Procura de um Paraíso‘ 12h10 ‘Longe deste Insensato Mundo‘ 14h25 ‘Joséphine: Solteira e Fabulosa‘ 16h05 ‘Joséphine Está Grávida!‘ 17h55 ‘Alvin e os Esquilos: na Estrada‘ 19h45 ‘Homem-Formiga‘ 22h ‘Kung Fu Panda 3‘ 23h45 ‘Frozen: Febre Congelante‘ 23h55 ‘O Banquete‘ TC TOUCH 06h ‘Coração Louco‘ 08h ‘Estranho Como o Amor‘ 09h40 ‘Nos Palcos da Vida‘ 11h35 ‘O Show de Truman: o Show da Vida‘ 13h30 ‘Ghost do Outro Lado da Vida‘ 15h50 ‘Ela Dança, Eu Danço 3‘ 17h55 ‘A Duquesa‘ 20h ‘Encalhados‘ 22h ‘Cartas para Julieta‘ HISTORY 06h Os Filmes Perdidos do Dia D 07h30 Trato Feito 08h15 Alienígenas do Passado 09h45 Em Busca de Alienígenas 10h30 Os Filmes Perdidos do Dia D 12h Trato Feito 13h Alienígenas do Passado 15h Planeta Inovação 16h Em Busca de Alienígenas 17h Decifrando Milagres 18h Máfia 19h Na Corrida 20h Revelações 0h Trato Feito TNT 06h Hollywood One On One 06h19 ‘Os Melhores Anos de Caco‘ 07h44 ‘A Feiticeira‘ 09h35 ‘Um Duende em Nova York‘ 11h20 ‘Detona Ralph‘ 13h06 ‘Coração de Cavaleiro‘ 15h30 ‘A Supremacia Bourne‘ 17h24 ‘Policial em Apuros‘ 19h12 ‘Oz: Mágico e Poderoso‘ 21h30 ‘Homem-Aranha‘ 23h40 ‘Anjos da Noite 3: a Rebelião‘ UNIVERSAL 06h The Librarians 07h Infomercial 08h House 08h25 Chicago P.d. 09h House 09h25 Elementary 09h55 House 10h25 Law & Order Svu 10h50 House 11h25 Chicago P.d. 11h45 House 13h25 ‘Zathura uma Aventura Espacial‘ 13h35 House 14h30 ‘Uma Noite de Crime‘ 15h15 Chicago P.d. 16h05 ‘Guerra Mundial Z‘ 16h10 Law & Order Svu 17h05 House 18h Conselho Tutelar 18h10 ‘Transformers: a Era da Extinção‘ 19h Natália 20h30 Law & Order Svu 21h ‘Corrida Mortal 3‘ 21h25 Chicago P.d. 22h20 ‘As Branquelas‘ 22h55 ‘O Voo‘ WARNER 06h The Big Bang Theory 06h24 Friends 07h12 Two And a Half Men 08h Dc’s Legends Of Tomorrow 13h Friends 13h25 The Big Bang Theory 14h15 Two And a Half Men 15h05 ‘Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço‘ 16h47 ‘De Repente 30‘ 18h32 ‘Sex And The City o Filme‘ 21h04 ‘Caçador de Recompensas‘ 23h The Big Bang Theory 23h50 Two And a Half Men