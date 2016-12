Programação do dia

CULTURA 06h00 A Arte de Ver 06h30 Arte & Matemática 07h00 Inglês com Música 08h00 Repórter Eco 08h30 Ordem do Dia 09h00 Quintal da Cultura 09h30 Nossa Língua 10h00 Papo de Mãe 11h00 Timmy e Seus Amigos 11h30 Pororo 11h45 Bananas de Pijamas 12h00 Thomas e Seus Amigos 12h30 Vila Sésamo 13h00 Cocoricó 13h15 Charlie e Lola 13h30 Moranguinho: Aventuras em Tutti Frutti 14h00 Quintal da Cultura 14h30 Era uma Vez no Quintal 16h00 Shaun, o Carneiro 16h15 Historietas Assombradas 16h30 Matinê 18h00 Sítio do Picapau Amarelo 18h20 D.P.A. - Detetives do Prédio Azul 18h35 A Pantera Cor-de-Rosa 19h00 Manos e Minas 20h00 Retrospectiva 2016 21h30 Clássicos 00h00 Raízes Sertanejas 01h30 O Milagre de Santa Luzia 02h00 Mosaicos Musicais 03h00 Vox Populi 04h00 Cabaret Literário 05h00 Manos e Minas SBT 06h00 Chaves 07h00 Sábado Animado 10h00 Parque Patati Patatá 10h30 Mundo Disney 12h30 Kenan & Kel 14h15 Programa Raul Gil 18h30 Chaves 19h15 Duelo de Mães 19h45 SBT Brasil 20h30 Esquadrão da Moda 21h30 Sabadão com Celso Portiolli 01h00 Cine Belas Artes: “Hatfields & Mccoys” 02h45 SBT Notícias GLOBO 06h00 Via Brasil 07h00 Como Será? 09h00 Corrida de São Silvestre 10h03 É de Casa 12h00 SPTV 12h47 Globo Esporte 13h20 Jornal Hoje 14h09 Sessão Comédia 14h55 Estrelas 15h49 Caldeirão do Huck 18h25 Sol Nascente 19h09 SPTV 19h33 Rock Story 20h25 Sorteio da Mega Senha 20h30 Jornal Nacional 21h16 A Lei do Amor 22h13 Show da Virada 23h55 Jornalismo 00h00 Queima de Fogos 00h15 Show da Virada RECORD 06h30 Programação IURD 07h00 Fala Brasil Especial 10h15 Esporte Fantástico 12h00 The Love School 13h00 Record Kids 15h00 Cine Maior Especial -“De Volta à Ilha da Imaginação” 17h15 Cidade Alerta Especial 19h45 Jornal da Record Especial 20h30 Tela Máxima Especial -“Milagres de Jesus” 23h15 Tela Máxima Especial -“O Quarto Sábio” 00h30 Fala que Eu te Escuto 02h00 Programação IURD