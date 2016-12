Programação do dia (DOMINGO)

FILM & ARTS 06h Art 07h Uma Parte da Minha Alma Sol Gabetta 08h Art 09h O Mistério Picasso 10h La Boheme, com Anna Netrebko 11h The One Shot Concert 13h30 Uma Parte da Minha Alma Sol Gabetta 14h30 Anna Karenina, com Ulyana Lopatikina 17h Padre Brown 21h20 Art 22h20 ‘O Clube de Leitura de Jane Austen‘ FOX 06h30 Futurama 08h20 ‘Meu Melhor Amigo‘ 10h15 ‘Nanny Mcphee e as Lições Mágicas‘ 12h10 Os Simpsons 13h40 ‘O Ratinho Encrenqueiro‘ 15h20 ‘Tratamento de Choque‘ 17h10 ‘Robocop (2014)‘ 19h10 ‘Planeta dos Macacos: a Origem‘ 21h ‘Planeta dos Macacos: o Confronto‘ 23h10 ‘X-Men: Dias de um Futuro Esquecido‘ FUTURA 06h Entrevista 06h15 Sala de Notícias 06h30 Em Família 07h Saúde à Vontade 07h30 Canal Saúde na Estrada 08h Go, Diego, Go 08h50 Jimmy Neutron 09h40 Aventuras com os Kratts 11h Experimentos Extraordinários 12h Novo Telecurso 13h Hora do Enem 13h30 Concertos Didáticos 13h45 Um Cientista, uma História 14h Destino 15h Como Será? 17h Um Pé de Quê? 17h30 Minha Rua 18h Experimentos Extraordinários 18h30 Entre Fronteiras 19h Em Família 19h30 Futurando 20h Sala Debate 21h Camarote.21 21h30 Revelando os Brasis 22h Cine Conhecimento 0h Mundo.doc GNT 06h Diário do Olivier 06h45 Que Marravilha! Especial de Fim de Ano 07h30 Tempero de Família 08h Receitas para o Verão de Jamie Oliver 09h Receitas da Carolina 09h30 Bela Cozinha 10h Morar 10h30 Liberdade de Gênero 11h Boas Vindas 11h30 Socorro! Meu Filho Come Mal 12h Fazendo a Festa 13h Diário do Olivier 13h45 Que Marravilha! Especial de Fim de Ano 14h30 Cozinha Prática com Rita Lobo 15h Tempero de Família 16h Admirável Móvel Novo 16h30 Decora 17h30 Santa Ajuda 18h Papo de Segunda Verão 19h Simplesmente Nigella 19h30 Que Marravilha! Especial de Fim de Ano 20h Programa com Bial 21h Morar 21h30 Gnt Fashion 22h Desengaveta 22h30 Saia Justa 23h30 Teach Desafios da Educação HBO 07h15 ‘Preto ou Branco‘ 09h30 ‘Amor para a Eternidade‘ 11h25 ‘Annabelle‘ 13h15 ‘O Destino de Júpiter‘ 15h30 ‘Ressurreição‘ 17h30 ‘Nocaute‘ 19h45 ‘Mad Max: Estrada da Fúria‘ 22h ‘Terremoto: a Falha de San Andreas‘ DISCOVERY SCIENCE 06h12 Investigadores Psíquicos 07h Diagnóstico Reservado 07h48 Projeto Greensburg 08h36 Chuva de Tornados 09h24 Profundezas 10h12 Caçadores de Tempestades 2008 11h Planeta Viável 11h48 Aquecimento Global 12h36 A Conquista do Universo 13h24 Como Funciona o Universo 14h12 Grandes Mistérios do Universo com Morgan Freeman 15h Olho Crítico 15h48 Discovery Investiga 16h36 Caçadores de Monstros 17h24 Por Que Deu Errado? 18h12 Sol Indomável 19h Hiperatletas 19h48 O Mundo do Futuro 20h36 A Conquista do Universo 21h24 Curiosidade 22h12 Mythbusters 23h Por Que Deu Errado? 23h48 A Ciência do Cinema MAX 07h45 Festival de Cinema de Sitges 2016 08h15 ‘Eva‘ 09h55 ‘Cupcakes: Música e Fantasia‘ 11h35 ‘Maria Antonieta‘ 13h45 ‘Crimes em Família‘ 15h30 ‘Juventudes Roubadas‘ 17h45 ‘O Fim da Turnê‘ 18h55 50 Grandes Filmes Brasileiros 19h35 ‘Aprendendo com a Vovó‘ 21h ‘A Dama Dourada‘ 22h55 ‘O Jogo da Imitação‘ 23h45 ‘Corra Lola, Corra‘ MAX PRIME 06h15 ‘Cara de Anjo Parte 02‘ 07h50 ‘Viagem Insólita‘ 09h55 ‘Risco Máximo‘ 11h45 ‘Entrevista com o Vampiro‘ 13h55 ‘Operação Invasão 2‘ 16h30 ‘O Durão‘ 18h15 ‘Entourage: Fama e Amizade‘ 20h05 ‘Sem Retorno‘ 22h05 ‘Sexo, Drogas e Jingle Bells‘ MGM 07h30 Infomercial 11h Action Zone 12h ‘O Silêncio da Montanha‘ 13h55 ‘Desafiando o Everest‘ 15h35 ‘Bhopal: a Prayer For Rain‘ 17h30 ‘Sentimento de Culpa‘ 19h10 ‘A Tímida Luz de Vela das Últimas Esperanças‘ 20h40 ‘Jcvd‘ 22h30 ‘Um Ato de Liberdade‘ 0h Comic Book Men MULTISHOW 06h Lugar Incomum 06h30 Big Brother Brasil Aquecimento 07h Pop Profiles 07h30 Encara o Desafio? 08h Os Suburbanos 08h30 Xilindró 08h45 Partoba 09h Na Rua com Billy 09h30 Off no Multishow 10h Tvz 12h30 Batalha de Pegadinhas 13h Bastidores 13h30 Lugar Incomum 14h Experimente 15h Tvz Clássicos 16h Altas Horas 18h Off no Multishow 18h30 Bis no Multishow 19h Vai Que Cola 20h Especial Luan Santana 22h30 Cilada 23h E Aí, Comeu? 23h30 Procurando Casseta e Planeta 0h Encuentros Cruzados NATGEO 06h30 Curiosamente 07h Os Reis do Oceano 07h30 Programa Pago 07h45 Missão Nat Geo 08h Programa Pago 08h30 Os Pandas Gigantes 09h Detetives Submarinos 09h15 Demônios da Tasmânia 09h45 Truques da Mente 10h O Leopardo das Neves do Afeganistão 10h10 Temporada de Pesca 10h45 O Último Leopardo 11h Mayday! Desastres Aéreos 11h45 Como Ganhar Todas 12h05 Risco de Morte 12h15 Ataque Animal 12h30 Segundos Fatais 13h Amizades Insólitas 13h15 Estrada da Morte 13h45 Desafios Mortais 14h05 Tesouros de Águas Geladas 14h30 A Grande Barreira de Corais 14h55 Temporada de Pesca 15h15 A Grande Barreira de Corais 15h45 Pesca no Alasca 16h A Grande Barreira de Corais 16h35 Marte 16h45 Comportamentos Bizarros 17h20 Antártida 17h30 Predadores da Austrália 18h Amazônia Selvagem 18h05 Temporada de Pesca 18h45 Amazônia Selvagem 18h50 Encontro Animal 19h30 O Acasalamento dos Pandas 19h40 O Homem dos Tigres 20h15 A Rainha da Caça 20h30 Rivais 21h Império Selvagem 21h15 Missão Américas 22h30 Império Selvagem 22h50 Sos Cobra 23h35 Flagrantes da Vida Selvagem 0h Império Selvagem NICKELODEON 06h Bob Esponja, Calça Quadrada 07h Regal Academy 07h30 The Loud House 08h Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 09h The Loud House 0h The Thundermans SONY 06h ‘Sob a Luz da Fama‘ 08h ‘Michael Jackson’s This Is It‘ 10h ‘O Pior Trabalho do Mundo‘ 12h ‘Katy Perry: Part Of Me o Filme‘ 13h45 One Direction 15h30 ‘O Código da Vinci‘ 18h ‘Anjos e Demônios‘ 20h30 ‘Capitão Phillips‘ 23h ‘O Resgate do Soldado Ryan‘ TCM 08h Xena 08h30 The Nanny 09h ‘Jogos Patrióticos‘ 12h Alf 13h Xena 14h ‘Um Hóspede do Barulho‘ 16h05 ‘Flash Gordon‘ 18h05 ‘Top Gun Ases Indomáveis‘ 20h10 ‘Antes Só do Que Mal Acompanhado‘ 22h ‘Rambo 3‘ 23h55 ‘Fome de Viver‘ TC ACTION 07h05 ‘O Fim da Infância Parte 3‘ 08h35 ‘Toque de Mestre‘ 10h05 ‘O Cavaleiro Solitário‘ 12h45 ‘Guardiões da Galáxia‘ 14h55 ‘Carrie, a Estranha (2013)‘ 16h40 ‘Transformers‘ 19h15 ‘Transformers a Vingança dos Derrotados‘ 22h ‘Transformers: o Lado Oculto da Lua‘ TC CULT 07h40 ‘O Último Pistoleiro‘ 09h30 ‘Uma Loira em Minha Vida‘ 11h40 ‘Janela Indiscreta‘ 13h50 ‘Sangue em Sonora‘ 15h45 ‘Irmãos Gêmeos‘ 17h45 ‘O Príncipe das Mulheres‘ 19h55 ‘O Cl㑠22h ‘O Sol É para Todos‘ TC FUN 06h30 ‘A Gangue Zip Zap‘ 07h10 ‘As Aventuras de Tadeo‘ 08h10 ‘Duro de Espiar‘ 09h45 ‘Valiant um Herói Que Vale a Pena‘ 11h10 ‘Homem de Ferro e Capitão América Super-Heróis Unidos‘ 12h35 ‘Legalmente Loira 2‘ 14h20 ‘O Retorno de Johnny English‘ 16h20 ‘Monstros S.a.‘ 18h10 ‘O Candidato Honesto‘ 20h15 ‘Negócios Fora de Controle‘ 22h ‘Reino Escondido‘ TC PIPOCA 06h ‘O Último Ato‘ 08h05 ‘Minha Querida Dama‘ 10h ‘Marvel Aventuras dos Super-Heróis‘ 11h25 ‘American Girl: a Receita para o Sucesso‘ 13h20 ‘A Espiã Que Sabia de Menos‘ 15h35 ‘Star Wars: Episódio Vii o Despertar da Força‘ 18h10 ‘Kung Fu Panda 2‘ 20h ‘Kung Fu Panda 3‘ 21h50 ‘007 contra Spectre‘ TC PREMIUM 06h45 ‘Paixão Perigosa‘ 08h25 ‘Uma Semana a Três‘ 10h ‘O Escaravelho do Diabo‘ 11h40 ‘Pai em Dose Dupla‘ 13h40 ‘Central da Festa‘ 13h50 ‘Minions‘ 15h20 ‘Jurassic World: o Mundo dos Dinossauros‘ 17h55 ‘Victor Frankenstein‘ 20h05 ‘Carga Explosiva: o Legado‘ 22h ‘Veloses e Furiosos 7’ TC TOUCH 06h55 ‘Simplesmente Complicado‘ 07h35 ‘O Solteirão (2009)‘ 09h05 ‘Agora e para Sempre‘ 10h55 ‘Streetdance‘ 12h45 ‘A Família Bélier‘ 14h45 ‘Invencível‘ 17h15 ‘A Teoria de Tudo‘ 19h35 ‘Uma Longa Jornada‘ 22h ‘Cinquenta Tons de Cinza‘ HISTORY 06h Contato Extraterrestre 06h45 Alienígenas do Passado 07h30 Revelações 08h15 Alienígenas do Passado 09h Revelações 09h45 Tesouro Perdido dos Templários 10h30 Trato Feito 11h Contato Extraterrestre 12h Alienígenas do Passado 13h Revelações 14h Alienígenas do Passado 15h Revelações 16h Tesouro Perdido dos Templários 17h Contato Extraterrestre 18h Estradas Mortais 18h30 ‘O Liberdade‘ 19h Leepu & Pitbull 20h Trato Feito 21h45 O Sócio 23h35 Trato Feito TNT 06h Hollywood One On One 07h04 ‘Castelo Rá-Tim-Bum: o Filme‘ 09h02 ‘Tainá: uma Aventura na Amazônia‘ 10h42 ‘Um Natal Muito, Muito Louco‘ 12h31 ‘Oz: Mágico e Poderoso‘ 14h52 ‘A Supremacia Bourne‘ 16h45 ‘Homem-Aranha‘ 19h ‘Batman Begins‘ 21h27 ‘Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge‘ UNIVERSAL 06h House 07h Infomercial 08h Cinelab 08h25 The Librarians 10h10 ‘Paranorman‘ 10h55 The Librarians 11h50 ‘Tá Chovendo Hambúrguer‘ 12h35 The Librarians 13h25 ‘Transformers: a Era da Extinção‘ 15h ‘Shrek 2‘ 16h15 ‘Corrida Mortal 3‘ 16h40 ‘Meu Malvado Favorito‘ 18h10 ‘Guerra Mundial Z‘ 18h25 ‘Tá Chovendo Hambúrguer‘ 20h ‘Madagascar‘ 20h15 ‘Transformers: a Era da Extinção‘ 21h35 ‘Shrek 2‘ 23h05 The Librarians 23h15 ‘Meu Malvado Favorito‘ 0h The Librarians WARNER 06h The Big Bang Theory 06h24 Friends 06h32 Duas Garotas em Apuros 06h48 Friends 06h57 Two And a Half Men 07h47 Friends 08h Arrow 08h12 Friends 08h37 The Big Bang Theory 08h50 Arrow 09h02 The Big Bang Theory 09h27 Duas Garotas em Apuros 09h40 Arrow 09h52 Duas Garotas em Apuros 10h17 ‘Grandes Astros Superman‘ 10h30 Arrow 11h40 ‘Superman contra a Elite‘ 12h10 Arrow 13h Friends 13h25 The Big Bang Theory 13h29 Friends 13h50 The Big Bang Theory 14h15 Two And a Half Men 14h20 The 100 14h40 Two And a Half Men 15h05 ‘Comer, Rezar, Amar‘ 15h10 Supernatural 16h ‘Noite de Ano Novo‘ 17h31 ‘Hitch Conselheiro Amoroso‘ 18h08 Vida de Estagiário 18h37 The 100 19h27 Supernatural 19h38 ‘Amizade Colorida‘ 20h17 ‘Grandes Astros Superman‘ 21h36 ‘Passe Livre‘ 21h40 Dc’s Legends Of Tomorrow 22h30 Flash 23h20 ‘O Exterminador do Futuro 3: Rebelião das Máquinas‘ 23h27 The Big Bang Theory 23h51 Two And a Half Men