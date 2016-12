Destaques da programação (de 31 de dezembro a 6 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 31 HBO, 22h35. MÚSICA, AMIGOS E FESTA Título original: We Are Your Friends Produção: EUA/França/Grã-Bretanha, 2015 Direção: Max Joseph Elenco: Zac Efron, Wes Bentley, Shiloh Fernandez, Jon Bernthal, O aspirante a DJ Cole Carter tenta, junto com seus amigos, encontrar a balada que se tornará um sucesso mundial. Cole conhecerá James, um DJ mais velho que o acolherá como seu pupilo, mas as coisas vão se complicar quando Cole se apaixona pela namorada de James. - DOMINGO, 1 Telecine Pipoca, 20h. KUNG FU PANDA 3 Produção: China/EUA, 2016 Direção: Alessandro Carloni Desta vez, Mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do “chi”, uma espécie de energia vital. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas. - SEGUNDA, 2 Maxprime, 22h. SYRIANA - A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO Título original: Syriana Produção: EUA, 2005 Direção: Stephen Gaghan Elenco: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Christopher Plummer, Terrorismo, intrigas e corrupção envolvem a indústria mundial petroleira. Desde os intermediários de Washington aos trabalhadores dos campos do Oriente Médio, ninguém sequer imagina como a busca pelo poder afeta a humanidade. - TERÇA, 3 Telecine Premium, 22h. ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO Título original: Zootopia Produção: EUA, 2016 Direção: Byron Howard E Rich Moore Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial. - QUARTA, 4 Telecine Fun, 18h20. A MULHER DO MEU AMIGO Produção: Brasil, 2008 Direção: Cláudio Torres Elenco: Marcos Palmeira, Mariana Ximenes, Antônio Fagundes Thales é um homem bem sucedido que enfrenta uma crise na carreira. Durante as férias, ele anuncia que vai parar de trabalhar, o que acaba afetando a todos e causando muita confusão, incluindo uma possível troca de casais. - QUINTA, 5 Telecine Cult, 22h. MEU AMIGO HINDU Produção: Brasil, 2015 Direção: Hector Babenco Elenco: Willem Dafoe, Maria Fernanda Cândido, Bárbara Paz, Reynaldo Gianecchini O cineasta Diego foi diagnosticado com câncer terminal. Sua única chance é um transplante de medula óssea experimental, realizado apenas nos Estados Unidos. Lá, ele conhece um menino hindu de oito anos com quem imaginará aventuras inspiradas no cinema que o ajudarão a suportar a triste realidade. - SEXTA, 6 Maxprime, 22h. GOLPE DUPLO Título original: Focus Produção: EUA, 2015 Direção: Glenn Ficarra e John Requa Elenco: Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez, Gerald McRaney, Rodrigo Santoro Nicky é um trapaceiro profissional, e a linda Jess quer fazer parte da sua equipe como aprendiz. Logo eles se envolvem, mas Nicky põe um fim no romance. Anos mais tarde, porém, eles voltam a se encontrar, agora em um arriscado e ambicioso plano.